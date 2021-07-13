Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в комитете государственного имущества Мингорисполкома.





— Потенциальным покупателям будут предложены два помещения, расположенные в Ленинском районе — на пр. Рокоссовского, 120/1-1Н (общая площадь — 33,8 кв. м), и на ул. Велозаводской, 7-1Н (169,9 кв. м). Начальная цена продажи — более 3,8 тыс. и более 23,6 тыс. рублей соответственно. Продавцом помещений выступает ЖРЭО Ленинского района, — отметила заместитель председателя комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова. — Еще два объекта недвижимости находятся в Первомайском районе — на ул. Кнорина, 3-3Н (36,3 кв. м), и на пр. Независимости, 78А-2Н (56,1 кв. м). По этим лотам торги начнутся со следующих сумм — более 4,4 тыс. и более 7,2 тыс. рублей соответственно. Продает помещения государственное предприятие «Домэнергосервис». Не позднее одного года со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимые объекты покупатели должны приступить к их использованию по назначению, которое в соответствии с законодательством допускается для нежилых изолированных помещений, находящихся в жилых домах. Это главное условие продажи.





Организатором торгов является Минский городской центр недвижимости. Они пройдут по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39. Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются по 22 июля включительно. Все это можно сделать по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам — до 16:30).





— До конца нынешнего года запланировано вовлечь в хозяйственный оборот еще четыре объекта недвижимости путем их продажи на аукционе. Более подробную информацию о предстоящих торгах всегда можно найти на сайтах Государственного комитета по имуществу (au.nca.by) и Минского городского исполнительного комитета (minsk.gov.by), — уточнила С. Нагорнова.



