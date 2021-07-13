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EPAM открывает представительство в Одессе

EPAM открывает представительство в Одессе. Об этом в интервью «Думской» рассказал руководитель представительства корпорации на юге Украины Сергей Гаращук.

— У нас есть представительства в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Виннице. В Одессе мы открываем не просто офис, а полноценное представительство EPAM на юге Украины, — рассказал Гаращук. — Оно будет организовывать и координировать всю нашу работу в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

По словам Гаращука, идея расширения на юг Украины появилась ещё в 2019 году.

— Мы исследовали рынок и увидели очень хороший потенциал. Но началась пандемия, объявили карантин — и это, как ни странно, помогло нашему развитию в регионе.  

Дело в том, что с марта 2020 года большинство офисов ЕРАМ по всему миру перешли в удалённый режим. Специалисты перестали быть жёстко привязанными к конкретным офисам, и мы начали сотрудничать с программистами по всей Украине с помощью платформы EPAM Anywhere («ЕРАМ везде»).

Сейчас в южном регионе у нас более 200 специалистов, большинство — из Одессы. Они успешно реализовывают проекты для 30 клиентов. Среди них — финансовые организации, торговые площадки, известные бренды, платежные системы, торговые площадки и даже известное всем приложение «Дія».

С недвижимостью в Одессе оказалось не очень хорошо, добавляет Гаращук. EPAM просмотрел около тридцати объектов, прежде чем сделать выбор. Сейчас в новом офисе идёт ремонт, запуск планируется осенью. А пока люди будут работать во временном помещении, пишет dev.by
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