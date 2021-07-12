Объявлен старт нового республиканского бизнес-конкурса «Знатный Талер»
Конкурс организуется совместно ведущими деловыми объединениями и СМИ. В его общественно-экспертный совет входят руководители Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, Белорусского союза предпринимателей, Республиканской ассоциации бизнеса «БСП-ПРОМ», Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, «Экономической газеты».
Соучредителем и генеральным информационным партнером конкурса выступает «Экономическая газета».
Победа в конкурсе рассматривается как наивысшая оценка достижений компаний и их топ-менеджеров со стороны делового сообщества страны.
Конкурс будет проводиться ежегодно по трем направлениям:
- «Знатный Талер. Директор года» – среди наиболее эффективных руководителей белорусских компаний;
- «Знатный Талер. Финансы» – среди наиболее успешных финансовых компаний;
- «Знатный Талер. Hi-Tech» – среди высокотехнологичных и инновационно активных предприятий.
Участвовать в конкурсе могут юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь и осуществляющие хозяйственную деятельность не менее пяти лет, предшествующих году проведения конкурса.
В числе основных задач конкурса:
- выявление эффективных предприятий, топ-менеджеров, а также отдельных продуктов (услуг), имеющих высокое значение для развития рынка;
- распространение передового опыта ведения бизнеса;
- рост компетенций предпринимателей и управленцев;
- стимулирование предпринимательской инициативы.
К выдвижению номинантов на конкурс будет привлекаться широкий круг госорганов экономического блока, деловых объединений, субъектов инновационной инфраструктуры, консалтинговых агентств и прочих профессиональных участников рынка.
21:49 12/07/2021
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