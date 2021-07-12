Объявлен старт нового республиканского бизнес-конкурса «Знатный Талер»













Соучредителем и генеральным информационным партнером конкурса выступает «Экономическая газета».





Победа в конкурсе рассматривается как наивысшая оценка достижений компаний и их топ-менеджеров со стороны делового сообщества страны.





Конкурс будет проводиться ежегодно по трем направлениям:





- «Знатный Талер. Директор года» – среди наиболее эффективных руководителей белорусских компаний;

- «Знатный Талер. Финансы» – среди наиболее успешных финансовых компаний;

- «Знатный Талер. Hi-Tech» – среди высокотехнологичных и инновационно активных предприятий.





Участвовать в конкурсе могут юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь и осуществляющие хозяйственную деятельность не менее пяти лет, предшествующих году проведения конкурса.





В числе основных задач конкурса:





- выявление эффективных предприятий, топ-менеджеров, а также отдельных продуктов (услуг), имеющих высокое значение для развития рынка;

- распространение передового опыта ведения бизнеса;

- рост компетенций предпринимателей и управленцев;

- стимулирование предпринимательской инициативы.





К выдвижению номинантов на конкурс будет привлекаться широкий круг госорганов экономического блока, деловых объединений, субъектов инновационной инфраструктуры, консалтинговых агентств и прочих профессиональных участников рынка.











