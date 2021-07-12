







Белстат обработал данные и опубликовал их в виде бюллетеня вместе со статистическим обзором. Об этом пишет БЕЛТА.





— До 2019 года сельскохозяйственная деятельность в стране оценивалась на основании данных сплошного учета (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства) и выборочного обследования личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих в сельской местности, — отметили в Белстате. — Полученные в ходе переписи данные имеют более широкий охват. Они позволят оценить вклад населения в обеспечение продовольственной безопасности страны, станут основой для разработки и реализации государственных программ, направленных на поддержку личных подсобных хозяйств, развитие сельских регионов, а также будут использованы для проведения различных выборочных обследований и единовременного учета в сельском хозяйстве.





По данным переписи, пишет realt.by, в пользовании граждан находится 2253,1 тыс. земельных участков общей площадью 359,7 тыс. га.





Больше всего их у населения в Минской области — 693,8 тыс. общей площадью 102,9 тыс. га, меньше всего в самой столице — 27,6 тыс. площадью 2 тыс. га.





В Брестской области насчитывается 386,1 тыс. земельных участков (66,8 тыс. га), Гомельской — 332,5 тыс. (48,7 тыс. га), Гродненской — 282 тыс. (45,7 тыс. га), Витебской — 280,7 тыс. (52,2 тыс. га), Могилевской — 250,3 тыс. (41,2 тыс. га).





Согласно полученным данным, 53,9% таких участков предназначены для строительства жилого дома либо обслуживания уже построенного (в Минске это касается всех участков). И только 25,1% - для ведения личного подсобного хозяйства. Еще 18,1% земельных участков предназначены для коллективного садоводства и дачного строительства и 2,9% - для огородничества.





В среднем по стране площадь земельного участка составляет 16 соток. Для ведения личного подсобного хозяйства участки, как правило, больше — 24 сотки.