Российская платежная система "Мир" запускает денежные переводы на карты "БЕЛКАРТ"
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") запускает трансграничные переводы на карты еще одной национальной платежной системы СНГ.
Теперь перевод средств с карт "Мир" можно сделать на карты белорусской платежной системы "БЕЛКАРТ", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российской ПС.
Первыми среди российских банков такую услугу своим клиентам готовы предоставить Альфа-Банк, банк "Русский Стандарт", Сбербанк и Тинькофф, которые успешно реализовали на своей стороне все необходимые технологические процессы. К приему переводов с "Мира" уже готовы карты двух крупнейших белорусских банков-эмитентов - Белагропромбанка и Беларусбанка.
"Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего расплачиваются "Миром". Благодаря межсистемной интеграции с "БЕЛКАРТ" мы можем предложить держателям карт уже не только возможность расплачиваться за покупки и услуги и снимать наличные, но и выполнять трансграничные переводы по номеру карты. Для перевода не нужны длинные реквизиты счета и другие дополнительные данные, а провести операцию можно в дистанционных каналах обслуживания банков без посещения офиса и ожидания в очереди, что особенно актуально сегодня. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода. Кроме того, ПС "Мир" и банками-участниками установлены низкие тарифы, что позволит клиентам экономить на переводах до 3%", - отметил коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы "Мир") Дмитрий Бувин.
Список участников платежных систем "Мир" и "БЕЛКАРТ", предоставляющих возможность переводов по номеру карты, будет расширяться по мере развития проекта.-0-
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20:25 12/07/2021
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