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БелАЭС отключена от сети автоматической защитой генератора

Сегодня, 12 июля в 12:57 был отключен первый энергоблок БелАЭС, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.

БелАЭС отключена от сети автоматической защитой генератора
"12 июля в 12.57 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора.

В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки.

Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу", сообщили в Минэнерго.
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