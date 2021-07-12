Доходы бюджетников индексировать не будут

Базовые величину и ставку в последний раз пересматривали в январе, а бюджет прожиточного минимума — в мае. За эти месяцы инфляция не преодолела порог в 5%. А согласно закону "Об индексации доходов населения с учетом инфляции" индексацию проводят, если индекс потребительских цен превысит пятипроцентный порог.





По этой же причине прежним остается и размер минимальной зарплаты — 400 рублей.





Согласно данным Белстата, инфляция с января составила 4,7%, хотя по сравнению с декабрем барьер взят — 5,8%. В июне по сравнению с маем цены увеличились на 0,7%.





Тем временем по итогам года Евразийский банк развития прогнозирует в Беларуси инфляцию свыше 9%. Если брать июнь 2021 к июню 2020, то цены уже выросли на 9,9%.





Напомним, первоначально белорусский Нацбанк прогнозировал годовую инфляцию в 2021 году на уровне не более 5%. Однако в апреле этот прогноз скорректировали — до 7%.