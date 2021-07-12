Михаил Грачев высказал на этот счет свое мнение. Напомним, что на днях был опубликован прогноз ЕАБР, который предполагает ослабление белорусской валюты в среднем по году до 2,6 рубля за доллар. В комментарии Myfin.by финансовый консультантвысказал на этот счет свое мнение.





- В отношении тех изменений валютного курса, которые мы наблюдаем на текущей неделе, как всегда, надо искать внутренние и внешние причины.





К внешним причинам можно отнести то, что на мировом рынке сейчас наблюдается некоторое укрепление доллара США по отношению к основным валютам. Мы видим, что курс пары евро/доллар опустился к отметке 1,18, в моменте он снижался 7 июля до 1,1792, то есть протестировал такой психологический барьер.





В России курс нацвалюты на торгах 8 июля на Московской бирже вышел выше 75 российских рублей за доллар. Хотя российские аналитики банковского сектора еще буквально в первых числах июля давали прогноз на июль в районе 71-72 российских рублей за доллар. Но ситуация изменилась радикальным образом.





Аналогично ситуация развивается и у нас. Всегда есть те, кто заинтересован в этом, и те, кто не заинтересован. И вот этот баланс интересов нащупывается рынком. Так, мы много раз говорили, что собственно относительно сильный рубль по большому счету государственному бюджету как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации не очень-то сильно и нужен.





Другое дело, где граница этого баланса. Эту границу мы и видим в движениях курса как белорусского, так и российского рубля на наших внутренних рынках.





Вот текущее изменение белорусского рубля по отношению к тому же доллару: в минувший понедельник доллар снижался на 0,27%, во вторник практически остановился на месте, в среду доллар вырос – на 0,84%, а в четверг 8 июля – на 1,44%.





Надо отметить, что есть другие показатели рынка, которые часто остаются в тени и которые широкая публика, может быть, не видит. И очень индикативный показатель – это объем торгов. Можно посмотреть объем торгов по доллару в те же дни.





В понедельник объем торгов составил всего 8 с половиной миллиона долларов. Во вторник было больше – около 22,8 млн долларов, в среду – 18 млн, и на торгах 8 июля цифра была около 20 млн. Это такой среднестатистический нормальный объем торгов для белорусского рынка.





Для примера, допустим, можно привести объемы торгов в достаточно напряженные дни прошлого года. Так, 25 августа 2020 года объем торгов по доллару США составил 109,9 млн, а 26 августа вообще был максимум дневного объема – 112 млн. Если сравнить с сегодняшним объемом торгов, то разница очень существенная.





Сегодня ситуация на рынке находится под контролем Нацбанка Беларуси как регулятора и развивается по рыночным параметрам. Что касается всплеска курса доллара в последние дни, то, на мой взгляд, тут сказался такой меркантильный интерес некоторых участников рынка, который связан со вступлением в силу в конце этой недели поправок в законодательство о валютном регулировании.





Несмотря на то, что поправки сами по себе не несут каких-то кардинальных изменений. На мой взгляд, эти поправки большей частью технические. И вместе с тем появляются новые возможности, в том числе для физических лиц по открытию счетов за границей и др.





Но, может быть, кто-то видит в этом какие-то другие риски для своих бизнесов и, по всей видимости, в эти дни пытается вскочить в последний вагон.





Но, думаю, что если курс доллара и поднимется до 2,6 белорусского рубля за доллар, то вряд ли дальше он значительно вырастет на протяжении ближайших 2-3 месяцев. Несмотря на все внешние обстоятельства, пока что состояние внутреннего финансового рынка стабильное и нет существенных рисков.





Возможно, они могут появиться к концу года или в начале следующего года. Но в ближайшей перспективе этого не ожидается. И с большой долей вероятности курс останется вблизи текущего значения, а может быть даже со следующей недели, после того, как порядок валютного регулирования вступит в законную силу, откатит к 2 рублям 55 копейкам.