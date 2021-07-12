



«Лесные пожары представляют собой серьезную угрозу нашей дикой природе, нашему ландшафту и самому нашему образу жизни. Я бесконечно благодарен за противопожарную технику, переданную Зимбабве Беларусью. Это оборудование позволит Зимбабве бороться с лесными пожарами, опустошающими нашу страну», — написал зимбабвийский лидер 9 июля.



