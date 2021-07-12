Плата за что? Тот самый Зингман передал президенту Зимбабве противопожарную технику из Беларуси
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва «бесконечно благодарен» за подаренную противопожарную технику из Беларуси. Об этом он сообщил в своем блоге в Twitter.
«Лесные пожары представляют собой серьезную угрозу нашей дикой природе, нашему ландшафту и самому нашему образу жизни. Я бесконечно благодарен за противопожарную технику, переданную Зимбабве Беларусью. Это оборудование позволит Зимбабве бороться с лесными пожарами, опустошающими нашу страну», — написал зимбабвийский лидер 9 июля.
Мнангагва прикрепил к посту фото, на котором запечатлена беларусская делегация. Один из участников — беларусский бизнесмен и почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман, который в марте этого года оказался в центре скандала. Его задержали 19 марта в аэропорту Лумумбаши, одного из крупнейших городов Демократической республики Конго, а спустя две недели освободили, наоминает reform.by
11:26 12/07/2021
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