Кто б сомневался! На личных подворьях белорусов доминирует картофель
Картофель лидирует по площади занимаемых земель на приусадебных участках белорусов.
Об этом свидетельствует структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения Беларуси.
Ее опубликовал Белстат. По официальным данным, полученным в ходе переписи населения, 52,5% площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения занимает картошка.
На втором месте в этом списке овощи. Они занимают 30,1% площадей.
На третьей позиции зерновые и зернобобовые культуры. Под них отведено 11,7% площадей.
Прочие культуры, т.е. кормовые и кормовые корнеплодные культуры занимают 5,7% посевной территории.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 283,8 тыс. гектаров, или почти 80% от общей площади земельных участков.
09:54 12/07/2021
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