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Деловой совет Беларуси и России: что он будет делать

Глава Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович рассказал, чем будет заниматься Белорусско-российский деловой совет, документ о создании которого подписали на VIII Форуме регионов Беларуси и России.

В эфире СТВ Улахович привел в пример цифровые каналы прослеживания товаров. По словам руководителя БелТПП, бизнес будет «дополнять своими аргументами и практикой эти обсуждения».

До упомянутого совета уже был подобный орган. Как отмечают в Торгово-промышленной палате России, сейчас создан обновленный совет. Его сопредседателем с российской стороны стал глава совета директоров АО «Воздухотехника» Александр Ятриб. Компания производит вентиляционное оборудование, также является дилером «Могилевлифтмаша». Белорусский сопредседатель пока не назван.

Обещается, что в совет войдут «ведущие предприятия» двух стран и он сможет участвовать в работе Группы высокого уровня Совмина Союзного государства.
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