МАГАТЭ заявило о передовом опыте на БелАЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявила по итогам проверки БелАЭС, что там выявлен некий «передовой опыт». Как считают в агентстве, этот опыт может стать примером для других стран в сфере ядерной безопасности.
Фото: belatom.by
Эксперты агентства также отметили, пишет Office Life, что белорусская сторона усовершенствовала методологии IPPAS (International Physical Protection Advisory Service — Международная консультативная служба по физической защите, подразделение МАГАТЭ). Например, проведена пилотная самооценка режима физической ядерной безопасности.
Это заявление сделано третьей по счету миссией IPPAS в Беларуси. Предыдущие состоялись в 2000 и 2009 годах.
18:09 11/07/2021
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