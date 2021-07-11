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МАГАТЭ заявило о передовом опыте на БелАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявила по итогам проверки БелАЭС, что там выявлен некий «передовой опыт». Как считают в агентстве, этот опыт может стать примером для других стран в сфере ядерной безопасности.

Фото: belatom.by

Эксперты агентства также отметили, пишет Office Life, что белорусская сторона усовершенствовала методологии IPPAS (International Physical Protection Advisory Service — Международная консультативная служба по физической защите, подразделение МАГАТЭ). Например, проведена пилотная самооценка режима физической ядерной безопасности.

Это заявление сделано третьей по счету миссией IPPAS в Беларуси. Предыдущие состоялись в 2000 и 2009 годах.
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