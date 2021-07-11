МАГАТЭ заявило о передовом опыте на БелАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявила по итогам проверки БелАЭС, что там выявлен некий «передовой опыт». Как считают в агентстве, этот опыт может стать примером для других стран в сфере ядерной безопасности.