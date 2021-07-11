



Показатель почти на 7% больше, чем в мае, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 16,68%, констатирует av.by.





Согласно свежим данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), в первом полугодии 2021-го спрос на новые легковые автомобили в стране вырос на 20,79% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, пишет s13.ru. С начала года члены БАА продали 12 309 экз. За прошлый месяц белорусским дилерам удалось реализовать 4 134 машины, что выглядит более оптимистично при сопоставлении с майским результатом (3 884 ед.).





— Второй квартал показал прирост 20% к первому кварталу 2021 года и 20% — к аналогичному кварталу прошлого года. Результаты оказались неожиданно позитивными. Рост рынка был бы больше, если бы не сложившаяся ситуация: дефицит автомобилей у большинства брендов, вызванный сбоями в производстве на фоне нехватки микрочипов и прочих комплектующих. Также сказалось ускоренное подорожание автомобилей из-за роста стоимости сырья на мировых рынках и на фоне дефицита самих машин у дилеров, — рассказал Сергей Михневич, председатель БАА.





— Есть надежды на то, что во втором полугодии проблема дефицита потеряет остроту, поскольку дилеры увеличат поставки автомобилей на наш рынок. Дальнейшее подорожание машин может серьёзным образом повлиять на спрос и привести к падению рынка, что к концу года вызовет ситуацию, когда склады автодилеров будут затарены автомобилями, которые по своим ценам окажутся недоступны покупателям... Данная перспектива весьма пугающая. Неопределённость дальнейших трендов рынка увеличивает сложная экономическая ситуация в стране, что в итоге делает бессмысленными любые прогнозы. Трудно также предположить, как сильно подорожают автомобили к концу года, ведь на цены будет влиять ещё один непредсказуемый фактор — курсовая стабильность рубля РБ к рублю РФ и другим валютам, — подытожил Сергей Михневич.





Что касается статистики, то среди брендов лидерство по продажам 2021 года по-прежнему удерживает российская Lada, составляя 24,58% отечественного рынка легковых авто (за шесть месяцев было куплено 5 546 машин). Любимая многими белорусами Lada Vesta в июне вернула себе первое место в топ-20 самых продаваемых моделей. Российскому седану в прошлом месяце отдал предпочтение 371 покупатель. В общем рейтинге продаж за 2021 год модель стабильно остаётся на верхней строчке с результатом в 2 150 реализованных авто (10,90% доли рынка) за прошедшие полгода.





В июньском рейтинге Lada Largus сместилась с 5-го на 7-е место, показав результат в 168 проданных штук. К Lada Granta интерес у наших соотечественников вырос. В прошлом месяце она разошлась тиражом в 161 экз. (на 41 шт. больше, чем в мае), Lada Niva 4×4 продолжает улучшать свои показатели (319 ед. в июне против 222 месяцем ранее) и уже входит в тройку бестселлеров на нашем рынке. Хуже всего дела обстояли с продажами хэтчбека Lada XRay — всего 40 шт. и предпоследнее место в топ-20.





С отставанием в больше чем 2,5 тысячи ед. по итогам шести месяцев на второй строчке в топе наиболее продаваемых автомобильных марок держится Geely (2 935 реализованных авто и 13,01% доли рынка). Наиболее востребованная модель белорусско-китайской марки прошлого месяца — Geely Atlas (193 ед.), который замыкает пятёрку самых продаваемых машин. Активно покупали белорусы и Geely Emgrand X7 (110 ед.). Чуть хуже результат у хэтча Geely GS — 80 проданных единиц. Кроссовер Coolray продолжает смещаться вниз и уже выбыл из топ-10 — 77 шт. и 13-я позиция. Geely Tugella в минувшем месяце и вовсе не вошёл в список бестселлеров.





Третья позиция остаётся за Volkswagen. Дилеры немецкой марки смогли реализовать с начала года 2 534 машины (11,23% доли рынка). Бо́льшая часть сделок неизменно приходится на лифтбеки Polo (339 экз.). Бестселлер марки нарастил продажи и занимает 2-ю строчку в списке. VW Tiguan хоть и подрастерял клиентов (49 реализованных экземпляров против 57 шт. в мае), но тоже поднялся — с 18-го на 16-е место.





Корейский бренд Kia закрепился на 4-й позиции — 2 146 проданных экземпляров и 9,5% доли рынка. Бестселлер компании Kia Rio два месяца подряд удерживал лидерство среди самых востребованных моделей, но в июне сдал позиции и находится только на 4-м месте (316 ед.). Обозначился в рейтинге и кроссовер Sportage (возможно, за счёт спецпредложений, действующих в преддверии выхода нового поколения модели). За июнь он разошёлся тиражом в 41 экз., что обеспечило ему 18-ю строчку.





Никаких перестановок в сравнении с маем и на 5-й позиции — здесь располагается Renault (1 845 экз. и чуть более 8% доли рынка). Больше всего среди моделей французской марки белорусов по-прежнему интересовал кроссовер Duster, который поднялся на одну позицию вверх — добрался до 9-го места (124 реализованных авто). Logan Stepway, как и в мае, отстаёт на две строчки — 11-е место и 102 проданных экземпляра. Sandero Stepway нашёл на четыре новых владельца меньше, чем месяцем ранее (58 ед.), но смог подняться с 16-й на 14-ю позицию. Попал в июньский топ-20 и Renault Kaptur. Кросс разместился на 17-м месте с результатом в 43 реализованных экземпляра (такие же показатели у Nissan X-Trail и Nissan Terrano).





Что касается премиум-сегмента — Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Porsche, Maserati, Lexus, то в июне лучше всего торговля шла у Audi. Дилеры бренда продали 44 авто, и это на 7 ед. больше, чем в мае. У BMW дела пошли на спад — было реализовано на 13 машин меньше, чем месяцем ранее, — 42 шт. Mercedes также показал отрицательную динамику — 24 проданных авто в июне против 29 ед. в мае.





До сих пор не смогли реализовать ни одной машины в Maserati. В прошлом месяце также куплено 0 ед. у Changan и Zotye. Mini в июне продали четыре машины. Неизвестен результат Mitsubishi, поскольку новый импортёр не является участником БАА.