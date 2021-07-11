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Составлен Топ-10 стран по числу криптовалютных банкоматов

Минимум 1 «биткойномат» сейчас есть в 42 странах мира. В этих аппаратах можно приобрести биткоины и другие криптовалюты за наличные или по карте.


Что касается крипто-банкоматов, в этом вопросе безоговорочно лидируют США. В этой стране насчитывается более 17000 таких банкоматов. В следующей стране рейтинга ближайшей стране этих агрегатов примерно на 16000 меньше. Законодательство США разрешает владение криптовалютой и ее использование в банках. В результате за последний год число поисковых запросов криптовалюты увеличилось на 140%.

На втором месте в рейтинге находится Канада. Там зафиксировано 1464 крипто-банкомата. Но если отрыв от США кажется велик, то у третьей страны в списке - Великоброитании - он еще более существенен. У Туманного Альбиона всего 200 таких банкоматов.
Источник: Александр Войтович, Thinktanks.by
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