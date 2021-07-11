Беларусь сохранила позицию в Индексе качества жизни Numbeo









По сравнению с началом 2021 года, судя по рейтингу, изменений в качестве жизни белорусов не произошло. Изменения были зафиксированы ранее. Если в середине 2020 года Беларусь в Индексе качества жизни Numbeo занимала 38 строчку, то в начале 2021 года переместилась на 60-ю, где пребывает и сейчас, пишет Белорусы и рынок. Всего в рейтинге рассматривается 83 страны, пишет Thinktanks.by.





Из стран-соседей более низкие показатели качества жизни лишь в России. Она находится на 70-й строчке.





Примечательно, что в данном рейтинге Украина занимает 59-е место.





Как и ранее, наибольшее проседание Беларуси зафиксировано в Индексе безопасности. Если в 2020-м году он составлял почти 75 баллов, то теперь - 40,42.





По-прежнему относительно невысок Индекс здравоохранения. Если раньше он составлял 60 баллов, то сейчас - 44,79.





В европейском рейтинге качества жизни, по версии Numbeo, Беларусь занимает предпоследнее, 33 место. 34 место занимает Россия.