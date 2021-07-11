+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь сохранила позицию в Индексе качества жизни Numbeo

Беларусь осталась на 60-м месте в Индексе качества жизни Numbeo в середине 2021 года (Quality of Life Index by Country 2021 Mid-Year). В начале 2021 года Беларусь потеряла 22 позиции в этом индексе.



По сравнению с началом 2021 года, судя по рейтингу, изменений в качестве жизни белорусов не произошло. Изменения были зафиксированы ранее. Если в середине 2020 года Беларусь в Индексе качества жизни Numbeo занимала 38 строчку, то в начале 2021 года переместилась на 60-ю, где пребывает и сейчас, пишет Белорусы и рынок. Всего в рейтинге рассматривается 83 страны, пишет Thinktanks.by.

Из стран-соседей более низкие показатели качества жизни лишь в России. Она находится на 70-й строчке. 

Примечательно, что в данном рейтинге Украина занимает 59-е место. 

Как и ранее, наибольшее проседание Беларуси зафиксировано в Индексе безопасности. Если в 2020-м году он составлял почти 75 баллов, то теперь - 40,42.

По-прежнему относительно невысок Индекс здравоохранения. Если раньше он составлял 60 баллов, то сейчас - 44,79.

 В европейском рейтинге качества жизни, по версии Numbeo, Беларусь занимает предпоследнее, 33 место. 34 место занимает Россия.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]