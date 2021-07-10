







Как известно, 24 июня Евросоюз принял секторальные экономические санкции в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, пишут naviny.by.





Так, помимо прочего прямо или косвенно предоставлять услуги в сфере инвестиций, приобретать, продавать или содействовать выпуску ценных бумаг и инструментов денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, выпущенных после 29 июня 2021 года Беларусью — ее правительством, государственными учреждениями, компаниями и ведомствами, а также белорусскими кредитными и иными организациями с долей государства более 50%, организациями или органами, действующими от имени или по указанию определенных юрлиц. В частности, это касается «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и «Белагропромбанка».





По информации основателя Belarus IT Companies Club (BICC) Елизаветы Капитановой, пишет Ежедневник, на прошлой неделе сигналы о проблемах с платежами поступили от нескольких членов клуба.





«Действительно, появились случаи, когда клиент не может перевести деньги. В основном это редкие истории, и связаны они с небольшими банками в Германии. Есть еще прецедент, что клиент не смог отправить платеж в “Приорбанк” из Швейцарии», — отметила Капитанова в комментарии для Naviny.by.





Один из учредителей ИТ-компании, резидент ПВТ пожаловался, что немецкий банк Stadtsparkasse Mönchengladbach, в котором обслуживается его заказчик, сообщил о проблеме с платежами: государственный банк-посредник Landesbank NRW заблокировал платеж в адрес белорусского юрлица, сославшись на санкции.





По словам старшего аналитика «Альпари-Евразия» Вадима Иосуба, таких кейсов пока мало и они носят эпизодический характер, хотя в целом ситуация «абсолютно ожидаемая и предсказуемая».





«Очевидно, служба комплаенс (compliance — внутренний контроль за соответствием деятельности предприятия законодательству. — ред.), которая строго следит, чтобы банк исполнял все принятые ограничения, перестраховавшись и особо не вникая в суть санкций, какие именно операции запрещены или не запрещены, на всякий случай заблокировала платеж», — отметил аналитик в комментарии для Naviny.by





Иосуб подчеркнул, что санкции, связанные с банковской сферой, «могут расширительно толковаться и затрагивать любую сферу, не только ИТ». Самое опасное в этой ситуации, по мнению эксперта, то, что «иностранные банки придут к выводу о токсичности платежей в любой белорусский банк, и на всякий случай будут отказывать в платежах».





По словам основательницы BICC, все чаще клиенты отмечают, что «им было бы удобнее иметь дело с американским или европейским юридическим лицом». И если к экономическим санкциям подключатся США, считает эксперт, ситуация существенно осложнится. Проблем с оплатой станет больше, соответственно будут увеличиваться случаи отказа от сотрудничества.





«Это может стать последней каплей в деле релокации ИТ-компаний — на этот раз обоснованной и настоящей, — сказала Капитанова.