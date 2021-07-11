После ухода с Amazon Безос разбогател на $11 млрд

Фото: Getty Images. Богатейший человек на планете Джефф Безос





За пять дней после ухода основателя Amazon Джеффа Безоса с должности гендиректора компании его состояние увеличилось на 10,6 миллиарда долларов. Такие данные в субботу, пишет korrespondent.net, 10 июля, обнародовал журнал Forbes.





Благодаря росту акций Amazon состояние миллиардера теперь составляет 212,4 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.





Отмечается, что стоимость ценных бумаг компании подскочила на фоне новостей о том, что Пентагон отказался от контракта с корпорацией Microsoft по предоставлению услуг в области облачных вычислений на сумму 10 миллиардов долларов, который юристы Amazon пытались оспорить в суде.





По данным издания, последние дни Безос провел на горнолыжном курорте в штате Айдахо, где на ежегодную конференцию инвестиционного банка Allen & Co собрались не менее 25 миллиардеров, общее состояние которых оценивается в 825 миллиардов долларов.





Напомним, Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon 5 июля. Его полномочия перешли к экс-руководителю компании Amazon Web Services Эндрю Джесси.