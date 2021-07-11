Платежная система Square анонсировала собственный криптокошелек





Дорси сделал перепост записи в Twitter одного из топ-менеджеров Square Джесси Дорогускера. В ней сказано, что компания приняла решение создать собственный криптокошелек, и это сделает использование биткоина более распространенным.





В комментариях к посту Джек Дорси добавил, пишет Office Life, что Square не просто приняла решение, а уже работает над проектом. К сообщению он прикрепил хештег #Bitcoin.





Впервые информация о том, что Square может создать криптокошелек, появилась в Twitter у Дорси в начале июня, пишет CNET. Тогда глава компании сообщил, что рассматривает возможность создать аппаратный кошелек для биткоинов:





Если мы займемся проектом, мы будем вести открытую работу по всем фронтам: от программного обеспечения до проектирования оборудования. Мы планируем работать в сотрудничестве с криптосообществом.





В ветке под этим твитом Дорси подробно описал принципы, которых разработчики планируют придерживаться при создании кошелька. Во-первых, продукт должен быть ориентирован на работу в международном формате и на пользователей мобильных гаджетов. Во-вторых, позволить оперативно получать доступ к активам. В-третьих, защищать информацию пользователей. Четвертый пункт — контролировать активы сможет только владелец кошелька. Кроме того, отметил Дорси, криптокошелек должен быть максимально простым по функционалу, чтобы им могли без труда пользоваться даже люди старшего поколения.



