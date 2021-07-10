В поселке Тарасово под Минском будут строить многоквартирные дома

В стройке предусмотрено два этапа, первый из них — до 2025 года, пишет officelife.media. В пояснении к новому генплану сказано, что в итоге население поселка увеличится в два раза. Например, к 2025 году там будет около 5 тыс. жителей, то есть вдвое больше, чем сегодня. К тому моменту в Тарасово станет больше на 988 квартир.





В документе указано, что сейчас жилой фонд Тарасово насчитывает чуть больше 547 тыс. кв. метров, или 1732 квартиры либо дома. После первого этапа станет около 615 тыс. кв. метров, или 2720 квартир, а после второго — 616,5 тыс. кв. метров и 2728 квартир. То есть в ближайшие четыре года в деревне возведут более 68 тыс. кв. метров жилья, из них 96,7% — многоквартирные дома, оставшиеся 3,3% — частные. А к 2035 году на территории поселка появится еще 1,2 тыс. кв. метров частного сектора.





Как отмечает realt.by, строить дома в три-семь этажей будет ООО «Реторсия Трейд», долю в котором в 2018 году получили Дмитрий Басков и Андрей Якимчик. Эта компания прокладывала инженерные сети в Тарасово. Планирование строительства торгово-развлекательного комплекса в этом же поселке стало самым крупным проектом «Реторсии Трейд»: здесь намерены возвести развлекательный центр (2 тыс. кв. метров), мотель (1,6 тыс. кв. метров), станцию технического обслуживания (2,5 тыс. кв. метров) и магазин со складами (14,6 тыс. кв. метров).





Презентуют проект застройки Тарасово 14 июля, а общественное обсуждение продлится по 30 июля.



