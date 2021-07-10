Удорожание строительства и коррупция?

Александр Лукашенко подписал Указ о создании в Беларуси фондов развития строительной отрасли. Фонды будут формироваться за счет отчислений в размере 1% от стоимости работ, выполняемых подрядными организациями всех форм собственности. Республиканская конфедерация предпринимательства поделилась с Realt своим мнением по поводу нового указа.

Александр Лукашенко подписал Указ о создании в Беларуси фондов развития строительной отрасли. Республиканский, областные и Минский городской внебюджетные фонды будут созданы и действовать на период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2025 года. Фонды будут формироваться за счет отчислений в размере 1% от стоимости работ, выполненных подрядными организациями всех форм собственности за исключением организаций-заказчиков, застройщиков зарегистрированных в качестве резидентов свободных экономических зон. Так, республиканский фонд развития будет формироваться и пополняться за счет инвесторов, заказчиков через подрядные организации входящие в систему Минстройархитектуры, областные и Минский городской внебюджетные фонды — через строительные предприятия по месту их регистрации.

«Отчисления не будут производиться от стоимости работ по возведению жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки (в том числе индивидуальной), объектов за счет бюджетных и приравненных к ним средств», — говорится в документе.

Средства фондов развития будут использоваться для осуществления организациями строительной отрасли модернизации и технического переоснащения производственных мощностей индустриального домостроения, производства железобетонных изделий, а также обновление парка строительных машин и механизмов, транспортных средств и технологического оборудования.

Своим мнением о новом указе, его влиянии на строительную отрасль, поделился генеральный директор ООО «Городское строительство», вице-председатель Республиканской конфедерации предпринимательства, член экспертного совета при министерстве архитектуры и строительства Алексей Коленда.

— Как к этому указу относится Республиканская конфедерация предпринимательства?

— Указом фактически предусматривается директивное перераспределение денежных средств, зарабатываемых организациями-заказчиками, застройщиками, инвесторами всех форм собственности, в пользу организаций, избранных Министерством архитектуры и строительства, облисполкомами и Минским горисполкомом. Это позволяет сделать вывод, что его разработка продиктована намерением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь осуществить модернизацию государственных домостроительных комбинатов и предприятий за счет всей строительной отрасли, что в свою очередь противоречит принципам добросовестной конкуренции на строительном рынке.

Данным указом подразумевается отчисление в сумме 1% от стоимости всех строительных работ, кроме финансируемых за счет бюджетных и приравненных к ним средств, а также за исключением строительства жилья. Естественно, это очень сильно повлияет на себестоимость строительства. Это негативно отразится на строительном рынке Беларуси.

Принимая во внимание объемы таких работ в стране и снижение активности на рынке недвижимости, механизм создания такого Фонда окажет негативное влияние на инфляцию и, как следствие, на ставку рефинансирования. Уменьшение доходов населения и увеличение ставки рефинансирования уменьшат спрос на строительные и другие услуги, уменьшится не только объем выручки в целом, но и объем отчислений в бюджет, налоговых платежей.

— Но в целом такие фонды — это не плохо? Когда, скажем, участники добровольно готовы отчислять взносы и знают куда эти взносы идут. Но здесь, получается, «обязаловка»?

— Да, практика создания фондов имеет широкое применение за рубежом, когда участники фонда на добровольной основе формируют фонды и финансируют из них некие программы. Этот Фонд является обязательным для наполнения всеми инвесторами, и распорядителями его будут Минстройархитектуры, облисполкомы и Мингорисполком. Из Указа следует, что выделение денежных средств будет осуществляться комиссиями созданными распорядителями денежных средств этих фондов. Совсем не понятно, кто будет входить в эту комиссию, кто будет принимать решение о распределении этих денежных средств, каким образом и по каким критериям будет выбираться та или иная строительная организация. Рискну предположить, что получателями этих фондов будут являться подведомственные облисполкомам, Мингорисполкому и Минстройархитектуры предприятия с государственной долей собственности. Это, в свою очередь, ставит организации, осуществляющие строительную предпринимательскую отрасль в Беларуси в неравные условия. Потому что наполнять этот фонд должны все организации, вне зависимости от форм собственности, а пользоваться ими — только предприятия, выбранные распорядителями, и созданной ими же комиссией.

— В комментарии пресс-службы Александра Лукашенко идет пояснение, что фонд будет распределятся на закупку машин и механизмов? Кто в них наиболее остро нуждается?

— Сегодня эффективность предприятия обуславливается в том числе и конкурентоспособностью, которая достигается за счет использования современных технологий, машин и механизмов, а также себестоимостью, которую придется увеличить на стоимость отчисления в предусматриваемый проектом Указа фонд. С точки зрения равных конкурентных прав у субъектов хозяйствования в строительной отрасли возникает вопрос, почему одним строительным предприятиям можно произвести модернизацию за счет фонда (фактически за счет других субъектов), а другие должны соответствовать современным тенденциям за свой счет. Это приведет к созданию неравных условий на строительном рынке, что негативно скажется на инвестиционном климате и развитии бизнеса. Таким образом, принятие данного проекта Указа не согласовывается с декретом президента от 23 ноября 2017 г. № 7 и иными нормативными правовыми актами, принятыми в целях системного улучшения бизнес-климата в стране.

Также следует отметить, что на этапе обсуждения этого указа в Совет по развитию предпринимательства был направлен ряд вопросов. В том числе и вопрос о том, каким образом будут правильно распределятся эти фонды? Кто будет в комиссии и каким образом она будет формироваться? На что мы не получили явного ответа до сих пор, в том числе и в Указе про это сказано лишь то, что комиссии будут создавать облисполкомы, Мингорисполком и Минстройархитектуры. Я считаю, что для определения получателя средств из Фонда комиссия должна включать в себя представителей предпринимательских структур, бизнес-сообществ, ассоциаций и, конечно же, заказчиков. Опять же, повторюсь, негосударственных. Только в таком случае можно рассчитывать на рациональное и прозрачное распределение средств Фонда.

Что касается нуждающихся, то строительная отрасль в целом нуждается в модернизации и каждый подрядчик обоснованно может сказать, что он нуждающийся в новых механизмах, технике, оборудовании и так далее, так как предела совершенства в технологических новшествах попросту нет, потому что наука не стоит на месте и постоянно появляются новые наукоемкие технологии, направленные на повышение качества, сокращение издержек и снижения себестоимости.





— 1% от стоимости работ — это много?





— Это очень много. Чтобы вы понимали, стоимость строительства небольшого магазинчика составляет от 1.000.000 до 2.500.000 BYN, где инвестор еще к этим затратам должен добавить от 10.000−25.000 BYN. Эта сумма ляжет не на плечи подрядных и субподрядных организаций, а на плечи именно инвесторов и заказчиков. Потому что указом предусматривается включение данных отчислений в размере 1% в сводный сметный расчет, который составляется при проектировании объекта. И расходы на него ложатся на инвестора. Поэтому принятие этого указа в такой редакции приведет к увеличению себестоимости строительства и, соответственно, к снижению инвестиционной привлекательности в Республике Беларусь.

В целом нет понимания обоснованности выбора размера отчислений в фонд. Организация, осуществляющая технический надзор в строительстве ограничена сводным сметным расчетом 1,06%, где они выполняют реальную работу и в составе затрат есть зарплаты специалистов, накладные расходы и так далее, но даже за это заказчик не всегда готов столько платить.

— Реально ли эти отчисления помогут вывести на качественно новый уровень строительную отрасль?

— Что касается вопроса модернизации и технического переоснащения производственных мощностей индустриального домостроения, производства железобетонных изделий, а так же обновление парка строительных машин и механизмов, транспортных средств и технологического оборудования, то этот вопрос решить не так просто. Уже были такие модернизации где-то 10 лет назад, которые были направленны на модернизацию мощностей крупнопанельного домостроения, то на сегодняшний день они практически не загружены, и за 10 лет они на самоокупаемость так и не вышли. И если сейчас вновь идет речь о модернизации за счет всех участников строительной отрасли домостроительных комбинатов и предприятий находящихся в стадии стагнации, то эффекта от этого не будет. Мы уже это проходили.





— А что делать небольшим компаниям или предпринимателям, которые вошли на субсубподряд, чтобы, к примеру, положить плитку? Им тоже придется ломать голову, как высчитать этот 1%, его перевести, заниматься дополнительной бухгалтерией?

— Четкого определенного механизма в Указе не прописано, сказано лишь то, что Заказчики обязаны до 30-го числа месяца, следующего за отчетным осуществлять перечисления на соответствующие счета денежных средств в размере 1% от стоимости строительных работ, выполненных подрядными организациями собственными силами в отчетном месяце с учетом выплаченных им авансов. Далее заказчики обязаны до 5-го числа второго месяца следующего за отчетным предоставить подрядным организациям копии платежных поручений на перечисление денежных средств на счета Фонда. Затем подрядные организации не позднее 10-го числа второго месяца следующего за отчетным предоставляют распорядителям денежных средств Фондов информацию о перечислении денежных средств в эти фонды, сформированную на основании полученных от заказчиков платежных документов.

Вот тут вообще непонятный механизм. Если обязательство по оплате Указом возлагается на Заказчика, то при чем здесь подрядчик? И еще один ключевой момент: как быть с субподрядным выполнением, кто за него должен платить, отчитываться, если в Указе четко прописано «работ, выполненных подрядными организациями собственными силами…»?

Предполагаю, что Указом предписывается всем строительным предприятиям задействованным в капитальном строительстве или реконструкции независимо от объема выполненных работ и условий договора (суб- или субсубподряд) придется заниматься отчетностью.

Что касаемо работ по текущему ремонту, то там никаких отчислений не предусматривается, так как текущие ремонты выполняются на основании дефектного акта и сводный сметный расчет, куда включается 1% отчислений в фонд развития строительной отрасли, не составляется.

Так же это негативно отразится на бизнес-климате: дополнительная отчетность = дополнительные затраты. В соответствии с декретом президента № 7 от 23.11.2017 года «По развитию предпринимательства», предусматривается либерализация строительной отрасли по средством различных унификаций или исключений дополнительных поборов и так далее. Сегодня в целом политикой государства предусматривается дебюрократизация многих отраслей, пересмотр с целью упрощения административных процедур. И этот указ вообще никак не вяжется с курсом развития предпринимательства государства.

И еще раз повторю, что реализация Указа путем направления средств фонда на модернизацию машин и механизмов, оборудования на предприятиях создаст недобросовестную конкуренцию среди предприятий строительной отрасли. Кроме того, это создает благоприятную среду для роста коррупции и снижения предпринимательских инициатив.

Остались вопросы? В понедельник (12 июля) в 19.00 в нашем Telegram-канале мы проведем подкаст с экспертами строительной и предпринимательской отрасли Беларуси, где рассмотрим этот указ со всех ракурсов. Присоединяйтесь, будет интересно.