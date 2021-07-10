+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Цены на акции Apple побили исторический рекорд

Предыдущий ценовой рекорд в 145,09 доллара был зафиксирован 25 января текущего года.

 Цена акций американской компании Apple побила исторический рекорд на фоне коррекционного роста фондовых рынков в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные торгов, пишет sputnik.by
По состоянию на вечер пятницы ценные бумаги Apple подорожали на 1,45% – до 145,3 доллара. При этом максимальная стоимость за сессию достигала 145,6 доллара.
Предыдущий ценовой рекорд в 145,09 доллара был зафиксирован 25 января текущего года.
С учетом обновленного рекорда капитализация американской компании достигла отметки в 2,4 триллиона долларов.
Компания Apple была основана в 1976 году, она занимается выпуском персональных и планшетных компьютеров, плееров, смартфонов, умных часов и ПО.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]