Цены на акции Apple побили исторический рекорд

Цена акций американской компании Apple побила исторический рекорд на фоне коррекционного роста фондовых рынков в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные торгов, пишет sputnik.by

По состоянию на вечер пятницы ценные бумаги Apple подорожали на 1,45% – до 145,3 доллара. При этом максимальная стоимость за сессию достигала 145,6 доллара.

Предыдущий ценовой рекорд в 145,09 доллара был зафиксирован 25 января текущего года.

С учетом обновленного рекорда капитализация американской компании достигла отметки в 2,4 триллиона долларов.

Компания Apple была основана в 1976 году, она занимается выпуском персональных и планшетных компьютеров, плееров, смартфонов, умных часов и ПО.



