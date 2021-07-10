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Великобритания исключила из санкционного списка по Беларуси оборонную госкомпанию

Великобритания исключила из санкционного списка белорусское оборонное предприятие «Агат-Систем». Эта компания входит в государственный холдинг «Геоинформационные системы управления».

С чем связано нынешнее решение британцев, не поясняется. Напомним, компания «Агат-Систем» попала в британский список в декабре прошлого года, когда эта страна присоединилась к санкциям ЕС и ввела, как сообщалось, идентичный перечень.

Однако есть важная деталь по санкционным спискам: в перечне Евросоюза значится OAO «АГАТ-электромеханический завод». Это еще одна компания холдинга «Геоинформационные системы управления». При этом «Агат-Систем» в перечне Евросоюза нет, а в британском — есть (но нет других подразделений холдинга).

Хотя формулировки включения «АГАТ-электромеханический завод» в список ЕС и «Агат-Систем» в британский перечень были практически идентичными. Среди прочего упоминался выпуск «Рубежей», которые использовали при подавлении протестов после президентских выборов.

«Агат-Систем» среди прочего занимается разработкой и освоением в серийном производстве средств связи военного назначения.

В санкционном списке ЕС, как и Великобритании, сейчас значатся в том числе МЗКТ, «Белтехэкспорт», Dana Holding.
Zerkalo.io
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