«Яндекс» передумал покупать магазин одежды KupiVip





Сделку планировали закрыть во II квартале после одобрения антимонопольного органа.





"Яндекс.Маркет" не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP», — цитирует представителей компании ТАСС.





Также стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России не получала ходатайство о сделке между компаниями «Яндекс.Маркет» и Private Trade по приобретению маркетплейсом магазина KupiVIP.





Ранее в компании анонсировали, что площадки «Маркет» и KupiVIP будут развиваться параллельно, но со временем запустят процесс их интеграции. Якобы уже было решено, что ассортимент KupiVIP появится на маркетплейсе «Яндекса».