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Разлюбили? Белорусы стали выращивать меньше картошки

Белстат продолжает подводить итоги переписи населения. В очередной порции цифр обнаружился такой факт: белорусы стали выращивать меньше картошки. Белстат посчитал это признаком того, что наш рацион «стал более разнообразным».



— Уменьшаются площади под картофель, но население высаживает больше других овощей. И хотя картофель по-прежнему доминирует, это совсем не тот удельный вес, который был ранее. Белорусы сейчас потребляют этот продукт все меньше, рацион стал более разнообразным, — рассказала председатель Белстата Инна Медведева, которую цитирует БЕЛТА.

Судя по сельхозпереписи, белорусы выращивают и облепиху, чернику, голубику, абрикосы, персики, аронию.

Про животных на земельных участках тоже спрашивали. Среди прочих нашлось 183 страуса, 628 нутрий, 116 ондатр.
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