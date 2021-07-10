Разлюбили? Белорусы стали выращивать меньше картошки

Белстат продолжает подводить итоги переписи населения. В очередной порции цифр обнаружился такой факт: белорусы стали выращивать меньше картошки. Белстат посчитал это признаком того, что наш рацион «стал более разнообразным».