+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Два разработчика игр из Минска привлекли по 1 млн долларов

Базирующийся в Москве и Лос-Анжелесе фонд венчурного капитала Games Fund вложил средства в белорусские студии разработки игр Vandrouka Games и Purple Games. Об этом сообщает издание VentureBeat.

Поясняется, что Vandrouka Games получила от фонда 1 млн долларов на инвестиционной стадии seed. Компанию основали Вадим и Владимир Комковы, в команде насчитывается 10 человек, которые работают в Минске, пишет belmir.by

Purple Games также привлекла 1 млн долларов в seed-раунде, из которых непосредственно фонд предоставил 450 тысяч. Основатель студии – Денис Журавлев, количество сотрудников – 25, штаб-квартира – в Минске.

Games Fund начал работу в апреле 2021 года, собрав предварительно 50 млн долларов для вложений с фокусом на Восточной Европе. Им управляют партнеры Илья Еремеев, Александр Быховский, Сергей Титов и Мария Кохмола.

Игра от Purple Games – Greenvale. Иллюстрация: facebook.com/purplegamesofficial
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]