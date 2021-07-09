Автомобили 1990-2000-х годов, а также три транспортных средства, годы выпуска которых не установлены, – это грузовые ЗИЛ-131, ЗИЛ-130 и ГАЗ-66.





Ирина Романова. "Начальные цены - от 2,2 тысячи рублей, меньше тысячи долларов. Хотя ясно, что цены только начальные, и если даже будет по одному заявителю, то будет начальная цена плюс 5 процентов. Это же аукцион..." – сообщила Автобизнесу юрисконсульт КУП "Брестский центр по управлению недвижимостью"





Лот 1 – грузовой автомобиль ГАЗ-66, год выпуска не определен, начальная цена 2520 руб.

ГАЗ-66, или как называют его в народе "шишига", "шишарик", – среднетоннажный автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для движения в сложных дорожных условиях и по бездорожью. Был весьма популярен в советское время. В апреле 1969 года ГАЗ-66 первым из советских автомобилей получил государственный Знак качества СССР.





ГАЗ-66 экспортировался во все страны социалистического лагеря, использовался в вооруженных силах и народном хозяйстве, в настоящий момент также еще используется предприятиями в различных отраслях РБ.





Лот 2 – грузовой специальный автомобиль (автоцистерна) ГАЗ-52, год выпуска 1991-й, начальная цена 3240 руб.





Одна из массовых среднетоннажных грузовых автомашин советской эпохи. Было выпущено более миллиона авто данной марки.





Лот 3 – грузовой фургон ЗИЛ-131, год выпуска не определен, начальная цена 4440,00 руб.





ЗиЛ-131 – крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, в советское время использовался масштабно как в армии, так и в народном хозяйстве для перевозки грузов, оборудования, людей. В настоящее время также используется на предприятиях республики.





Лот 4 – грузовой специальный автомобиль (автоцистерна) ЗИЛ-130, год выпуска не определен, начальная цена 2280 руб.

В свое время пару десятилетий этот автомобиль был практически эталоном среднетоннажного грузовика. Это был действительно прогрессивный автомобиль, надежный, долговечный, неприхотливый и рентабельный в эксплуатации, а потому весьма популярный в сельском хозяйстве и промышленности. Впрочем, на многих предприятиях автомобиль данной марки используется и в настоящее время.

Также на аукцион выставят экскаваторы: на гусеничном ходу ЭО-5126 (год выпуска 2003-й, начальная цена 18.360 руб.) и колесный ЕК-14 (год выпуска 2006-й, начальная цена 19.680 руб.).





Заявления на участие в аукционе принимаются в КУП "Брестский городской центр по управлению недвижимостью" до 17:00 21 июля. Информация об аукционе.



