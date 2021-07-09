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Граждане Швеции могут узнавать о доходах любых соотечественников. А что в Беларуси

Могут ли налоговики разгласить сведения о доходах белорусов? Об этом в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказала начальник управления информирования плательщиков инспекции МНС по г. Минску Елена Хадинская

Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Граждане Швеции могут узнавать о доходах любых соотечественников. Для этого им необходимо обратиться в налоговую службу своей страны и получить налоговую декларацию любого гражданина. Причем того уведомят, что такие данные предоставлены. Возможно ли такое в Беларуси или у нас есть понятие «налоговая тайна»?

— В Беларуси такое невозможно, разве что гражданин самостоятельно разгласит вам свои доходы, — отметила Е. Хадинская. — Налоговым кодексом предусмотрены сведения, которые подлежат разглашению. Это, например, ФИО физического лица или ИП, наименование организации, место ее нахождения, учетный номер плательщика, налоговая, где гражданин состоит на учете.

По словам Е. Хадинской, налоговики строго соблюдают налоговую тайну, поэтому ее сотрудники точно таких сведений не дадут.

Информацию о доходах МНС может передавать только по запросу специальных органов, например, МВД или судов.
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