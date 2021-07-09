В сообщении отмечается, что «в связи с необходимостью проведения технологических работ ОАО «АСБ Беларусбанк» в период времени с 23:00 10 июля до 7 утра 11 июля в подразделениях банка, АИС "Расчет" (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).

Также с 1 до 2 ночи 11 июля в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картам, пишет blizko.by