



"Никто кроме руководства ДИН МВД пока что этого не знает, есть регламентирующие документы, на основе которых будет приниматься решение о том, в каких ИК будут они отбывать наказание", – сообщил Sputnik эксперт в области уголовного права.





По его словам, высчитать примерную дату, когда начнется этапирование, несложно.

"Им нужно получить из суда копию приговора в течение пяти дней с момента оглашения. Соответствующие документы придут в ДИН МВД, там, как говорится, "распишут" и начнут отправлять к местам отбывания наказания", – рассказал эксперт.





Он также сообщил, что по прибытии в колонию их обязательно отправят на карантин. "Как правило, карантин для вновь прибывших осужденных длится две недели. Это обычная практика, не только в условиях пандемии, так что через несколько недель и они будут в отрядах", – сообщил собеседник агентства.





В какие колонии попадут осужденные?

По его словам, есть определенные требования, которые закреплены в законодательстве, регулирующем вопросы отбывания наказания осужденных.

"Думаю, что их разбросают по разным колониям, потому что нельзя более двух человек, осужденных по делу, направить в одну колонию", – сказал собеседник агентства.





Он также рассказал, что если раньше можно было хотя бы предположить, в какую колонию "распишут" осужденного, то сейчас сделать этого нельзя – во всех ИК появились разнорежимные отряды. "Ведь по существующим правилам впервые осужденные не могут отбывать наказание в одном отряде с теми, кто уже имеет "ходки", является "вором в законе", – пояснил эксперт.





"Со стопроцентной уверенностью можно говорить, что в Жодино и Гродно, где есть тюрьмы, их не направят отбывать наказание. А вот в ближайшие колонии – в Бобруйске, Могилеве, Витебске – вполне могут направить. Не направят их и в колонию, где отбывают наказание за наркотические преступления", – отметил эксперт.

Будут ли обжаловать вступивший в силу приговор?

Он также полагает, что никто из адвокатов, за исключением защитников основного фигуранта Виктора Бабарико, приговор, который уже вступил в законную силу, обжаловать не будет.





"Надо полагать, что семерых осужденных по делу, которые признали вину, своя логика, они оценивали ситуацию, исходя из представленных доказательств. Вряд ли они сочтут целесообразным подавать жалобу на приговор в порядке надзора", – полагает эксперт.





Реальные сроки

При этом он уточнил, что срок отбытия наказания, назначенного судом, всем посчитали по новому уголовному законодательству, которое несколько месяцев назад вступило в силу.





"День нахождения под стражей в СИЗО с момента задержания приравнивается к полутора дням отбывания наказания в колонии. Нетрудно посчитать, что, к примеру, осужденный на 5 лет и шесть месяцев, может освободиться из ИК через 4 года, если не будет амнистий или к нему не применят условно досрочное освобождение", – сказал собеседник агентства.