Совет МВФ одобрил расширение фондов на $650 млрд

«Исполнительный совет МВФ вчера согласился с моим предложением о новом общем распределении специальных прав заимствования в размере, эквивалентном 650 миллиардам долларов США,— крупнейшем распределении в истории МВФ»,— говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.





По ее словам, такие меры необходимы для удовлетворения глобальных потребностей в условиях глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии. Госпожа Георгиева также сказала, что в случае утверждения средства будут выделены до конца августа.