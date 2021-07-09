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Совет МВФ одобрил расширение фондов на $650 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил расширение средств организации на $650 млрд. Об этом сообщается на сайте организации.

«Исполнительный совет МВФ вчера согласился с моим предложением о новом общем распределении специальных прав заимствования в размере, эквивалентном 650 миллиардам долларов США,— крупнейшем распределении в истории МВФ»,— говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

По ее словам, такие меры необходимы для удовлетворения глобальных потребностей в условиях глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии. Госпожа Георгиева также сказала, что в случае утверждения средства будут выделены до конца августа.
Источник: kommersant.ru
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