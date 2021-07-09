В Беларусь пришла еще одна крупная российская торговая сеть

российский интернет-магазин Ozon. Стало известно, что в начале июля на белорусский рынок приходит еще один крупный российский продавец. Ранее « Комсомолка » сообщала о том, что в Беларуси начинает официально работать. Стало известно, что в начале июля на белорусский рынок приходит еще один крупный российский продавец.





Первый зарубежный магазин для российской сети парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» открывается в Минске 9 июля.





Сеть намерена начать «интенсивную экспансию» зарубежного рынка, передает ТАСС. Первый магазин «Золотого яблока» вне России открылся в Беларуси в столичном ТРЦ Galleria Minsk.





- Сеть планирует интенсивную экспансию на международные рынки, не только в странах СНГ. Планы развития амбициозные, - подчеркнули в пресс-службе компании.







