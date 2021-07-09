Но сначала надо собрать информацию с "полей". И вот недавно регулятор азослал анкету, где предлагает руководителям подразделений, отвечающих за работу с рисками, ответить на вопросы, пишет Инфобанк





Отвечать банкам надо исходя из ситуации за последние 3 месяца, так же необходимо сделать прогноз на следующие три месяца:





"...Отметьте основные источники риска (до пяти источников), которые, по Вашему мнению, в наибольшей степени негативно повлияли на устойчивость функционирования Вашего банка за прошедшие три месяца:





1. Изменение цен на товары и услуги





2. Изменение деловой активности в экономике





3. Ухудшение финансового положения заемщиков





4. Изменение процентных ставок на внутреннем финансовом рынке





5. Недостаток ликвидности





6. Изменение ситуации на внутреннем валютном рынке





7. Изменение ситуации на внутреннем фондовом рынке





8. Изменение ситуации на внутреннем рынке недвижимости





9. Изменения подходов к регулированию экономической деятельности





10. Изменения подходов к регулированию банковской деятельности





11. Внешнеэкономические факторы





12. Усиление конкуренции в банковском секторе





13. Операционные инциденты





14. Страновой риск Республики Беларусь с точки зрения акционера Банка





15 Недостаток валютных доходов у заёмщиков





16. Киберпреступления.





Какие из выбранных Вами в вопросе 1 источников риска Вы считаете наиболее значимыми для Вашего банка? Укажите не более трех источников риска в порядке убывания значимости





Оцените изменение степени риска для Вашего банка:





1. Кредитный риск





2. Валютный риск





3. Процентный риск





4. Риск ликвидности





5. Операционный риск





6. Стратегический риск





7. Репутационный риск





Какой из указанных в вопросе 3 видов риска Вы считаете наиболее трудным в управлении Вашим Банком?





Оцените приоритет следующих источников привлечения дополнительного финансирования для Вашего банка в ближайшие три месяца по шкале от 1 до 4:





1. Средства физических лиц





2. Средства юридических лиц





3. Средства банков - резидентов





4. Средства, привлекаемые от нерезидентов





5. Средства органов государственного управления





6. Средства Национального банка





7. Реинвестирование полученной прибыли





8. Размещение долговых ценных бумаг на фондовом рынке





9. Увеличение капитала за счет размещения акций на фондовом рынке





10. Увеличение капитала за счет средств акционеров





11. Привлечение финансирования за счет акционеров-нерезидентов





12. Привлечение стратегического иностранного инвестора

Другое (укажите):





Исходя из фактических/планируемых объемов погашений долговых обязательств перед нерезидентами (внешний долг банка), отметьте источники, за счет которых было/будет осуществлено погашение данной задолженности, а также укажите долю внешних долговых обязательств банка, которые были/будут реструктурированы:





1. Внешний долг отсутствует





2. Привлечение финансирования от нерезидентов (рефинансирование)





3. Привлечение финансирования от резидентов





4. Увеличение капитала





5. Реализация активов (сокращение требований к нерезидентам)





6. Реализация активов (сокращение требований к резидентам)





7. Доля реструктурированных внешних долговых обязательств (фактическая за отчетный квартал/ прогнозная на последующие 3 месяца)..."





По вопросам видно что Нацбанк готовится к работе в условиях санкций и хочет узнать "тонкие места" в банковской системе для того что бы предпринимать какие то меры.





Второй блок вопросов касается качества кредитного портфеля банков и просроченной задолженности:





"... Оцените изменение качества кредитного портфеля Вашего банка:





Кредитный портфель, всего





в том числе:

Юридические лица

Физические лица

в том числе:

Кредиты на недвижимость

Потребительские кредиты





Оцените как изменилось/изменится количество операций, проводимых Вашим банком, по взысканию залогового имущества по проблемным кредитам:





По кредитам юридических лиц

По кредитам физических лиц





в том числе:





Кредиты на недвижимость

Потребительские кредиты





Оцените как изменилось/изменится количество операций, проводимых Вашим банком, по реструктуризации задолженности кредитополучателей:





По кредитам юридических лиц

По кредитам физических лиц





в том числе:





Кредиты на недвижимость

Потребительские кредиты





Оцените приоритет мер, применяемых Вашим банком в отношении проблемной задолженности клиентов по кредитам, по шкале от 1 до 4:





Юридические лица Физические лица





1. Предоставление отсрочки по погашению просроченной задолженности





2. Неприменение штрафных санкций (пеня и другие санкции банка)





3. Пролонгация общего срока кредита и изменение графика платежей





4. Предоставление возможности осуществить рефинансирование долга перед банком, в том числе путем обращения заемщика в другой банк





5. Обращение о взыскании и последующая реализация залогового имущества в случае нарушения обязательств заемщиком





6. Взыскание задолженности перед банком через суд

Другое (укажите)..."





Исходя из ответов будет выясняться, что лучше работает для погашения просроченной задолженности - кнут или пряник?





То есть отсрочки и аннуляция штрафов или наоборот - суды, забирать залоги и т.п.

Не стоит исключать и третьего варианта. Когда будут "бить" не только плетью, но и сухим пряником.





Обратите внимание, что регулятора интересуют как кредиты на недвижимость, так и обычные потребительские кредиты.

Третий блок вопросов относится к банковской системе Беларуси и ее устойчивости.





"... Оцените вероятность наступления значительных негативных для банковского сектора событий:





В краткосрочной перспективе (до 1 года)

В среднесрочной перспективе (1-3 года)

Насколько Вы уверены в способности банковского сектора противостоять потенциальным негативным событиям:





В краткосрочной перспективе (до 1 года)

В среднесрочной перспективе (1-3 года).."

В это блоке вопросов скорее всего тестируется уверенность рисковиков в будущем.





Но исходя из теории Черного лебедя будущее может преподносить такие сюрпризы, которых еще не было в прошлом. И соответственно к которым практически невозможно подготовиться.





Кто из аналитиков мог предсказать ситуацию с самолетом в мае 2021 года? А закрытие TUT.BY?