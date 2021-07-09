Денег нет: дефицит госбюджета в мае составил 0,25 млрд рублей

По данным Министерства финансов РБ, бюджет Фонда социальной защиты населения в январе-мае был исполнен с профицитом в размере 0,1 млрд. рублей, а бюджет сектора государственного управления, куда кроме республиканского бюджета и ФСЗН включены местные бюджеты, был выполнен с дефицитом в размере 0,1 млрд. рублей.





При этом по итогам четырех месяцев бюджет сектора госуправления был профицитным (в размере 0,4 млрд. рублей).





Доходы бюджета сектора государственного управления РБ за январь—май 2021 года достигли 24,0 млрд. рублей. В мае они равнялись 4,1 млрд. рублей.





НДС за пять месяцев текущего года было перечислено в бюджет 6,1 млрд. рублей, а за май — 0,9 млрд. рублей. Налога на прибыль в январе—мае поступило 1,6 млрд. рублей, как и в январе—апреле. Этот налог уплачивается поквартально, то есть его поступления ожидаются в июле.





Акцизы за январь—май составили 1,4 млрд. рублей, а доходы от внешнеэкономической деятельности 2,2 млрд. рублей. В мае доходы по двум данным статьям равнялись 0,3 млрд. рублей и 0,4 млрд. рублей. Внешнеэкономическая деятельность за пять месяцев обеспечила уже 55,1% от плана поступлений на год, то есть активизация данной деятельности является неожиданной для правительства РБ.





Доходы республиканского бюджета РБ за январь—май достигли 10,8 млрд. рублей, что составило 45,7% годового плана. В мае в данный бюджет поступило 1,8 млрд. рублей.





Поступления в ФСЗН за пять месяцев достигли 7,9 млрд. рублей, что составило только 41,5% годового плана. В мае в фонд было перечислено 1,5 млрд. рублей.





В мае белорусские предприятия сократили свою задолженность по налогам и сборам на 32,6 млн. рублей — до 180,5 млн. рублей. Это указывает на улучшение их финансового состояния.





Тратят деньги Минфин и местные органы власти примерно в соответствие с планом. В целом расходы бюджета сектора государственного управления в январе—мае достигли 24,1 млрд. рублей, что составило 40,0% годового плана. Из республиканского бюджета было потрачено чуть меньше — 39,8% от плана, то есть 11,8 млрд. рублей.





Меньше всего в процентном отношении от запланированного уровня в январе—мае ушло денег на финансирование национальной экономики — 39,3% (2,5 млрд. рублей). Чуть более было потрачено на общегосударственную деятельность — 40,2% (5,4 млрд. рублей). Еще больше ушло на финансирование социальной сферы — 41,2% (8,2 млрд. рублей).





Расходы Фонда социальной защиты населения вообще достигли 41,6% от плана на год, что составило 7,8 млрд. рублей.





Несмотря на дефицит бюджета, органы государственной власти имеют запас денег, которые хранят в банках. Величина средств органов государственного управления, размещенных в коммерческих банках (без учета Банка развития), в мае снизилась по сравнению с апрелем на 0,32 млрд. рублей и составила 7,74 млрд. рублей. Это на 0,9 млрд. рублей меньше, чем год назад.





Одновременно государство одалживает деньги в банках, требования которых к органам государственного управления в мае сократились на 100,9 млн. рублей — до 10,58 млрд. рублей. Таким образом, органы власти являются чистыми должниками банковской системы в размере 2,84 млрд. рублей.