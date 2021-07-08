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В мире появился еще один богач с состоянием больше 100 миллиардов долларов

В списке самых богатых людей мира с состоянием больше 100 миллиардов долларов появился еще один человек — бывший глава Microsoft Стив Балмер, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Фото: Globallookpress.com

Он работал в компании с 1980 года и был ее гендиректором c 2000 по 2014 год, а сейчас владеет баскетбольным клубом Los Angeles Clippers. За сутки Балмер стал богаче на 731 миллион долларов, и теперь его состояние оценивается примерно в 101 миллиард долларов, пишет Лента.Ру. В мире есть еще восемь человек, чье богатство превышает эту сумму. Еще одним мог бы стать один из основателей Oracle Ларри Эллисон, чье состояние по итогам торгов 7 июля достигло 98,5 миллиарда долларов.

Российские миллиардеры, фигурирующие в рейтинге Bloomberg, с начала года также разбогатели. Рост их состояния к 1 июля оценивался в 36,32 миллиарда долларов. В список входило 24 российских гражданина с общим состоянием в 369,36 миллиарда долларов. При этом еще в начале года их было 22. В связи с этим можно говорить о совокупном росте богатства россиян в рейтинге Bloomberg почти на 50 миллиардов долларов.

Самым богатым человеком планеты по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние превышает отметку в 100 миллиардов более чем в два раза и составляет 212 миллиардов. При этом ранее стало известно, что Безос ушел с поста генерального директора компании. Теперь он получит должность исполнительного председателя правления Amazon.
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