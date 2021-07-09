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Мировые цены на продовольствие снизились впервые за 12 месяцев

В июне было зафиксировано первое за последние 12 месяцев снижение мировых цен на продовольственные товары, говорится в опубликованном сегодня прогнозе ФАО.



Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в июне 2021 года составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже по сравнению с майским показателем, пишет АФН, но все еще на 33,9% выше показателя за тот же период прошлого года.

Вместе с тем, по оценке ФАО, внешняя помощь для обеспечения продовольствием требуется 45 странам, в том числе 34 в Африке, 9 в Азии и 2 в Латинской Америке и Карибском бассейне, при этом основной причиной широкого распространения проблемы отсутствия продовольственной безопасности в тяжелой форме остаются конфликты и климатические потрясени
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