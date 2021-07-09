Какие белорусские ИТ-компании обосновались в Польше

Это – достаточно «взрослый» IT-бизнес, почти ровесник белорусского Парка высоких технологий. Agente в 2007 году создали Андрей Терехин и Олег Ромейко.





Компания специализируется как на создании собственных продуктов в cфере искусственного интеллекта и работы с большими данными, так и на заказной разработке пользовательских веб- и мобильных приложений. И в этих направлениях сотрудничает со стартапами и известными бизнесами в направлениях электронного обучения, здравоохранения, PropTech (высоких технологий в сфере строительства), СМИ и других отраслях. Центральный офис бизнеса находится в Минске, еще один – в Нью-Йорке. Через него компания коммуницирует с клиентами в Северной Америке. С 2018 года Agente является резидентом ПВТ.





По словам владельцев Agente, новый офис понадобился для установления более тесных отношений с европейскими клиентами, а выбор Польши и Гданьска предопределили местные программы, направленные на поддержку компаний и специалистов, переезжающих из стран Восточной Европы.





Во-первых, это государственная программа Poland.Business Harbour, специально принятая в сентябре 2020 года с целью упрощения переезда в Польшу IT-компаний и программистов из Беларуси. Ее участники, число которых уже составляет несколько сотен, получают юридическую и визовую помощь, в ее рамках решаются вопросы с арендой офисов и жилья. Предприниматели могут рассчитывать на гранты и поддержку в контактах с местными инвесторами.





Во-вторых, это местная инициатива Come2Pomerania, помогающая компаниям, стартапам и IT-специалистам из Беларуси и других стран Восточной Европы переезжать в Гданьск или другие города Померании и начинать в них бизнес. Agente, как сообщают местные СМИ, стала третьей компанией, воспользовавшейся поддержкой в рамках Come2Pomerania.





Agente — очередная белорусская IT-компанией, которая с начала кризиса в Беларуси выбрала Польшу в качестве новой или дополнительной локации. Приток белорусских бизнесов в эту страну начался с осени 2020 года.





Среди них достаточно много известных компаний.





В конце 2020 года офисы в Лодзи и Варшаве открыли такие разработчики, как iTechArt Group и SoftTeco. В начале этого года в новые центры разработки во Вроцлаве начали набирать сотрудников IBA Group и LeverX Group.