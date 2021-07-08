В Беларуси с завтрашнего дня будет действовать новый порядок обмена валюты

Уже с завтрашнего дня, 9 июля, в Беларуси будет действовать новый порядок обмена валюты.





Изменения могут затронуть не только индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, но и рядовых граждан.





К слову, о последних. Согласно постановлению Нацбанка (№141 от 28 мая 2021 года), с 9 июля физические лица смогут принимать участие в валютных торгах на бирже.





Как рассказали в пресс-службе Национального банка, постановлением вводятся изменения, которые расширяют возможности в сфере валютных операций не только для юридических, но и для физических лиц.

Что будет

Как уже отмечалось, с 9 июля юрлица и физлица смогут совершать операции с валютой на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Без участия банков.





Эти процессы будут регулироваться другими законодательными актами и требованиями самой биржи.





Еще одно новшество касается функционирования обменных пунктов и касс. Теперь банки будут устанавливать обменные курсы при валютно-обменных операциях с рядовыми белорусами согласно регламенту.





При этом физические лица имеют право в обменных пунктах и кассах банков на обслуживание по иным банковским операциям.





Это важно

Теперь будет так: когда вы передаете кассиру наличные деньги, это автоматически означает, что вы согласны с условиями обменной операции.





Такое новшество обусловлено стремлением защитить потребителей финансовых услуг и предотвратить возможные спорные ситуации, – пояснили представители регулятора.





Вместе с тем условия валютно-обменной операции должны отображаться на стенде или электронном табло.





Обращаем внимание: если деньги кассиру передаются до того, как на табло изменилась информация, он должен обменять валюту по тому курсу, который был установлен до обновления.

То, что не изменится

Изменения не затронут операции с валютой при использовании банковских карт, включая терминалы автоматического обмена валюты.





Также новшеств не предвидится при установлении обменных курсов, если в операции задействована банковская карта.





Неизменными останутся валютные операции при денежных переводах и при взыскании денежных средств в бесспорном порядке.



