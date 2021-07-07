"Е-доставка" резко сократила ассортимент. Что случилось?

Об этом сообщает Онлайнер со ссылкой на работников компании.





«Во вторник нас собрал руководитель нашего отдела и рассказал об интересных наблюдениях. А именно, с сайта «Е-доставки» исчезло огромное количество товара. Было около 100 000 позиций, осталось 12 000. Там вся бытовая техника, некоторые книги, некоторые игрушки, посуда и еще много чего», — рассказал один из работников.





По его словам, начальник порекомендовал готовиться к худшему.





«Моей девушке, которая работает в отделе контента, сказали, что из 30 человек останется 8. Потом стало известно, что в моем отделе ценовой политики из 14 человек останется только 7. И так минимум в пяти отделах. Говорят, сокращения очень большие. При этом людей не сокращают, а предлагают перевестись на другую должность. Но на всех предложениях либо условия гораздо жестче, либо заработок гораздо меньше», - рассказал он





В чем причина такого сокращения, работники не в курсе. Как говорит наш читатель, многие связывают эту меру с приходом Ozon.





«В конце лета — начале осени прошлого года на «Е-доставке» появились кроссовые товары (товары, которые «Е-доставка» привозит под заказ). Их продажа только-только начала приносить прибыль, — говорит читатель. — Абсолютно все, кто хоть как-то относился к кроссам, попали под сокращение. Некоторые связывают это с приходом Ozon. На Ozon, говорят, продаются кроссовые товары. Мы пришли только к одному выводу, что «Е-доставка» просто не захотела или побоялась конкурировать».





В ЗАО «Интернет-магазин Евроопт», которому и принадлежит «Е-доставка», журналистам информацию частично подтвердили.





«Ассортимент мы действительно сократили в связи с тем, что было принято решение сконцентрироваться на таких направлениях, как супербыстрая и быстрая доставка продуктов. Так, сейчас развивается наш новый сервис супербыстрой доставки продуктов Migom-dostavka.by, который доставляет продукты за 20 минут с момента оформления заказа. А e-dostavka.by сократила время доставки продуктов до 1,5—2 часов, — говорят в компании. — Из-за такой смены бизнес-модели внутри отделов и управлений проводится ротация кадров. Как и в любой другой крупной компании, идут процессы трудоустройства, и, к сожалению, увольнения. Но никаких массовых увольнений в компании не было и не предвидится», - рассказали в Евроопте.