Обвал на бирже: белорусский рубль рекордно девальвировался

Абсолютное значение корзины валют выросло до максимума почти за три месяца.





Напомним, что последний раз девальвация с ещё большей скоростью происходила на торгах 22 декабря 2020 года. Тогда доллар подорожал на 0,0338 BYN, евро на 0,0427 BYN, а российский рубль на 0,0105 BYN. Прирост стоимости корзины валют составил 0,82%.





Курс доллара подскочил ещё на 0,0369 BYN до 2,5921 BYN/USD. Это максимальный уровень за два с половиной месяца (77 дней). Доллар дорожает второй день. Общее укрепление за это время составило 0,0581 BYN.





Курс евро рванул вверх ещё на 0,0426 BYN до 3,0649 BYN/EUR и с минимума за 13 дней улетел на максимум за месяц. Евро за два последних дня подорожал на 0,0614 BYN.





Курс российского рубля поднялся всего на 0,0009 BYN до 3,4504 BYN/100 RUB и оставил минимум за 23 дня.





Белорусский рубль последнее время сильно привязался к российскому. Если на бирже в Москве российский рубль девальвируется к доллару и евро, то в Минске на БВФБ белорусский рубль делает то же самое.





Московская биржа

Российский рубль сегодня на торгах в Москве значительно девальвировался к доллару и евро. Это вынудило Центробанк России значительно поднять официальные курсы валют доллара и евро на завтра.





Курс доллара подскочил на 1,14 рубля до 75,1952 RUB/USD — максимума более чем за 2,5 месяца.





Курс евро вырос ещё сильнее +1,22 рубля до 88,7755 RUB/EUR — максимума за полтора месяца.