Ярославу Романчуку. Эти и другие вопросы Мyfin.by задал экономисту





Что произошло?

Накануне, на совещании о противодействии санкционным мерам Евросоюза, США и других стран, Александр Лукашенко заявил, что в ответ на отказ от поставки комплектующих на БелАЗ, МАЗ и другие предприятия белорусские власти могут отказаться от немецких товаров и ввести блокаду поставок из Германии в Россию.





«У нас есть опыт: помните, - «Шкода», «Нивеа» и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое - на белорусский рынок - ни шагу. Второе - через Беларусь - тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину -там хорошие дороги - пускай едут и поставляют туда. То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И, прежде чем браться за экономическое оружие, думали», - сказал он.





Цена признания Крыма российским – 5-10 млрд долларов

Каковы ближайшие перспективы экономического роста и возможности одолжить 100 млрд рублей в России на фоне этих заявлений?





- Все нужно рассматривать сквозь призму отношений Минска с Кремлем. Если Лукашенко поедет на встречу с Путиным (на этот раз не в Сочи, а в Крым), думаю, что вопрос о выделении кредита (и размещении на финансовом рынке РФ наших облигаций) там могут рассматривать. Вопрос – дадут или нет? Ответ на него наверно лежит в плоскости того, насколько Кремль посчитает выполненными договоренности предыдущих встреч. А это уже минимум три раунда переговоров.





Лукашенко надо предложить Путину что-то такое, после чего тот без сомнений дал бы ему финансовую помощь, в том числе «компенсацию» за европейские санкции. И я не исключаю, что если он поедет на встречу с Путиным в Крым, то именно Крым станет тем местом, где Лукашенко скажет о признании полуострова российским, со всеми вытекающими последствиями, и в надежде на получение тех бонусов, исполнение тех ожиданий, которые Лукашенко озвучил.





Это и по облигациям, и по кредиту, и по БелАЭС – в сумме 5-10 млрд долларов. Думаю, все это он попытается обменять на признание Крыма российским и изменение внешней политики по отношению к Украине, и я думаю по отношению к Грузии.





Антисанкции могут задержаться

Могут ли антисанкции сделать экономике еще хуже?





- Что касается «антисанкций», то практически моментально после совещания премьер-министр Роман Головченко поспешил сказать, что теоретически они рассматриваются, но пока речь о транзите из Германии не идет. Я так полагаю, они сами испугались того, что сказали, потому что это может быть отнесено к категории «брякнул».





Если же действительно белорусские власти перейдут в режим отказа от немецких товаров, запрета транзита товаров из ФРГ, это будет, по сути, объявлением торговой войны Евросоюзу (в котором Германия играет ведущую роль) с вытекающими из этого последствиями.





«Бомбить» Бобруйск

Каковым может быть размер потерь?





- Будет зависеть от ответных мер. Пока можно сказать, что «антисанкции» могут нанести даже больший урон белорусской экономике, чем уже принятые санкции ЕС. Они лишат страну (как минимум) сотен миллионов долларов только в этом году, которые зарабатывает наш бизнес на транзите, обнулят логистический и транзитный потенциал, - это на самом деле «разбомбить Бобруйск», как я говорю.





Потому что эти меры не несут никакого позитива ни в чем. Разбомбили важнейший (отмечу – экспортоориентированный) сектор, а дальше что?





Белорусские власти вложили миллиарды долларов как раз в капитализацию белорусского транзитного потенциала, - вспомним хотя бы «Новый Шелковый путь» и «Великий камень», лежащийна нем. А сейчас шаг за шагом просто обнуляют все эти вложения.





И это обнуление быстро выльется боком и бюджету и пенсионному фонду. Потому что действия эти носят эмоциональный характер и экономики, коммерции здесь нет никакой.





Давайте представим, - кто на этом сможет зарабатывать? Только контрабандисты, представители серой экономики, крышуемые теми, при покровительстве кого собственно схемы поставки санкционных или запрещенных в Беларуси товаров работают.





Заменим Siemens на «Белкоммунмаш»

Кто пострадает больше в случае начала торговой войны с лидером Евросоюза – Германией?





- Объявлять торговую войну Европейскому Союзу это как первокласснику выходить на бой с Майком Тайсоном в надежде выиграть боксерский титул. Поэтому думаю, что даже в чиновничьих верхах созрел консенсус, что начинать с Германией торговую войну, прикрываясь якобы тем, что они «вероломно напали на Беларусь», введя санкции накануне 22 июня, это, мягко говоря, недопустимые исторические параллели.





Но сам факт, что это появилось на повестке дня и было озвучено еще дальше отдаляет официальный Минск от некой точки, после которой начинаются конструктивные переговоры относительно ликвидации того политического и гуманитарного кризиса, в который Беларусь ввергнута почти год.





Ведь если дальше следовать логике Лукашенко, – у нас идет война. Предполагаю – война с объявившим санкции Евросоюзом, и, в частности, с Германией. Если война, значит нужно запретить все немецкие товары – всем чиновникам пересесть с Mercedes (в том числе и Maybach) на «Джили», всем дилерам BMW и Volkswagen прекратить работу, а машины эти отправить восвояси.





Отказаться от химической продукции BASF и Henkel. Изъять всю одежду, обувь, спортинвентарь Adidas. Не нужно нам высокотехнологичное оборудование Siemens – есть свои заводы, без заказов простаивающие, - заменим его на «Белкоммунмаш».





Как думаете – переживут немцы (у которых экспорт составляет 2 триллиона долларов) этот удар от белорусских властей?