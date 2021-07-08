Украина отказалась от закупки электроэнергии БелАЭС. И куда ж мы ее денем?
Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг.
На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.
По ее словам, важным является также «зеленый» переход.
Источник: interfax.by
12:33 08/07/2021
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