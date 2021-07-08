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Нацбанк разрешает оплачивать услуги транспортников в иностранной валюте

Официально опубликовано совместное постановление Совмина и Нацбанка, которое разрешает оплачивать услуги транспортников в иностранной валюте. Решение вступает в силу с 9 июля 2021 года и действует до 1 января 2025 года.


Имеется в виду, пишет Office Life, что рассчитываться валютой смогут резиденты с резидентами (ИП и юрлица). Но только в том случае, когда оплачиваются перевозки за пределы Беларуси, из-за границы в республику или транзит.
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