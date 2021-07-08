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Мобильных операторов признали лицами, осуществляющими финансовые операции

На Национальном правовом портале опубликован Указ президента «О лицах, осуществляющих финансовые операции».

Фото: Office Life

В документе сказано, пишет Office Life, что этот статус теперь получают операторы сотовой подвижной электросвязи. Они обязаны соблюдать предъявляемые к ним требования законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Указ принят как для обеспечения надлежащего контроля за деятельностью операторов, так и для выполнения международных обязательств по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Контролировать этот момент будет Министерство связи и информатизации. Основные положения указа вступят в силу через три месяца. За это время Совмин должен обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с документом и принять меры по его реализации.

По закону «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», который был принят в 2014 году, в списке лиц, осуществляющих финансовые операции, также значатся банки, операторы почтовой связи, организаторы азартных игр, резиденты ПВТ, налоговые консультанты и другие. Мобильных операторов в нем не было.
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