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Зеленский: Украина ждет белорусских IT-шников

Вице-премьер лично связывается с компаниями из Беларуси.


Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поддержку белорусским IT-шникам, которые решили переехать в Украину.

Об этом он сказал во время совместной с президентом Литвы пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает moyby.com со ссылкой на "Укринформ".

"Мы всегда поддерживаем наших белорусских друзей ... Наше министерство диджитализации занимается инфраструктурой. Мы приглашаем ключевые компании. К нам обращались белорусские ребята-айтишники, они к нам приехали. У нас в интернете ни на ком короны нет, и наш министр (цифровой трансформации Украины, вице-премьер-министр - ред.) Михаил Федоров сам лично этим занимается, связывается с компаниями ", - отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что в Украине "в первую очередь за то, чтобы в Беларуси все было хорошо". "Мы рады их (белорусов, белорусских айтишников, - ред.) видеть. Но хотим, чтобы они поднимали свою страну. Но если такая ситуация и люди хотят приехать, мы открыты для всех ", - подчеркнул президент Украины.
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