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Белорусы снова купили больше валюты, чем продали. Как это влияет на курс рубля?

Белорусы не любят менять свои привычки. По статистике Нацбанка, в январе — июне физлица купили валюты на $457,8 млн больше, чем продали.

Белорусы снова купили больше валюты, чем продали. Как это влияет на курс рубля?
aif.by
Как это влияет на экономику, объясняет старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский.

— Почему физлица продолжают скупать валюту? Тренды и мотивы не меняются. Согласно опросам Нацбанка, у населения высокие инфляционные ожидания, и они продолжают расти. Возникает страх перед санкциями против Беларуси. Вот все и бегут за долларом. Причем люди хранят наличные, а не несут деньги в банки, отток долларовых депозитов продолжается, — говорит специалист.

Согласно статистике, физлица больше покупают валюты, чем продают. Однако с предприятиями ситуация противоположная. За январь — июнь субъекты хозяйствования купили валюты на $583,5 млн меньше, чем продали. Компании, особенно экспортные, продолжают приносить валютную выручку, которая превосходит прежние ожидания.

— Предприятия, которые привлекают валюту в Беларусь из-за границы, всю либо значимую ее часть обменивают на рубли, чтобы платить зарплаты и налоги. По законам рынка, если мы больше продаем долларов, чем покупаем, курс белорусского рубля укрепляется, что мы и можем наблюдать в последние несколько месяцев: курс варьируется в диапазоне 2,5—2,6 и не выходит из него, — подчеркивает эксперт. — Это одна из причин, по которой курс белорусского рубля относительно стабилен.

Если тенденция поменяется и доллар сильно укрепится, это негативно скажется на белорусских предприятиях, которые имеют долги в иностранной валюте. Лев Львовский говорит, что в этом случае часть предприятий могут испытать серьезные проблемы, однако нет предпосылок, что это произойдет в ближайшем будущем. Рост валютной выручки экспортеров и замороженная рублевая ликвидность пока что продолжают обеспечивать стабильность рубля, а санкции будут вступать в силу постепенно.
money.onliner.by
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