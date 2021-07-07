Украинский Николаев отказался от автобусов МАЗ из-за санкций

Такое решение местные власти вынуждены были одобрить по итогам совещания в Министерстве инфраструктуры Украины, на котором обсуждался вопрос о реализации проектов обновления пассажирского транспорта при участии финансирования Европейского инвестиционного банка, сообщает Свабода.





В тендере на закупку автобусов для Николаева участвовали два предприятия — ООО «Современі вантажівки» и Черниговский автозавод. В июне по итогам изучения предложений победителем должны были объявить первое предприятие, которое является одним из дилеров техники Минского автомобильного завода.





Но результатов тендера не объявили, ожидая централизованного решения властей в связи с введением санкций против белорусского предприятия.





"Из-за санкций, наложенных Европейским Союзом на белорусские предприятия, одобрено решение объявить новый тендер и пригласить больше участников», — сообщили в Николавском городском совете.





В апреле мэр Львова Андрей Садовой заявил о намерении провести новый тендер для определения другого поставщика автобусов, которые городские власти покупают за деньги Европейского инвестиционного банка.





В конце 2020 года его также выиграл Минский автомобильный завод, который должен был поставить 100 автобусов. После выборов в Беларуси власть Львова не захотела таким образом "финансировать режим".





Украинский рынок для белорусских производителей пассажирской, грузовой и специальной техники был едва ли не наибольшим среди близких соседей.





Благодаря государственной программе, утвержденной украинским правительством для замены общественного транспорта, в финансировании которой были задействованы и кредиты двух европейских банков, география белорусских автобусов и троллейбусов стремительно расширялась с запада на восток и с севера на юг Украины.





Дилеры белорусской техники побеждали на большинстве тендеров. Появились в Украине и сборочные производства белорусских троллейбусов, коммунальной и сельскохозяйственной техники.





В грузовом транспорте Минский автомобильный завод вообще держал треть украинского рынка, опережая мировые бренды Mercedes-Benz, MAN, Scania, Ford Trucks, Volvo Trucks и украинский КрАЗ.