Внезапно остановился один из цехов " Гродно Азота"





Как пишет gazeta.azot.by , это случилось около 11:25 в среду.





На предприятии говорят, что причины выясняются.





"После их устранения цех приступит к пусковым операциям. В ходе них возможно будет наблюдаться выброс выхлопов рыжего цвета", - предупреждают на заводе, но уверяют, что "угрозы городу, экологии и жителям нет".