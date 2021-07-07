TUT.ВY лишили льгот ПВТ по требованию ДФР

Основанием послужило письмо от 17 мая 2021 года за подписью зампреда КГК Игоря Маршалова в адрес директора ПВТ Всеволода Янчевского, сообщает TUT.ВY





В полуторастраничном документе указывается, что «в ходе изучения финансово-хозяйственной деятельности общества получены доказательства того, что с момента приобретения ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ статуса резидента ПВТ в 2019 году по настоящее время формирование части выручки осуществлялось за счет использования программного обеспечения третьих лиц».





Какие именно «доказательства» были получены, КГК в своем письме не уточнил, но попросил внести представление в Наблюдательный совет и рассмотреть вопрос об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на льготы в 2019, 2020 и 2021 годах.





ПВТ принял решение об утрате льгот путем голосования (за — 8 голосов, 0 — против, 0 — воздержалось).





Напомним, 7 июля в Экономическом суде Минска проходит подготовительное судебное заседание по иску ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» к администрации Парка высоких технологий. Компания просит признать недействительным решения наблюдательного совета ПВТ об утрате права на льготы в 2019–2021 годах. По ходатайству ДФР КГК заседание проходит в закрытом режиме.