"Закрома родины" в июне немного подистощились

За июнь они снизились на 353,8 млн. До этого в апреле-мае ЗВР росли.





Снижение резервов в основном связано с плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств. Всего на эти цели пошло 240 млн долларов. Кроме того, в прошлом месяце снизилась стоимость монетарного золота.





Поддержанию ЗВР в июне способствовало поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Минфином валютных средств, сообщает Нацбанк.





На конец год там планируют удержать ЗВР на уровне не ниже 6 млрд долларов.