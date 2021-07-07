



«Ежедневник» изучил , кто в разрезе белорусских бизнесов обеспечивает лидерство России и Украины в белорусском товарообороте и экспорте и составил топ-50 крупнейших компаний-резидентов на этих рынках.



Худшая и лучшая страна по сальдо внешнеторгового баланса





Россия и Украина занимают, соответственно, первое и второе места в товарообороте и экспорте белорусских товаров и услуг. Но между ними есть одна важная разница.





По оперативным данным Национального статистического комитета Беларуси (январь-апрель 2021 года), Россия занимает первое, а Украина второе место по объему товарооборота с Беларусью. В белорусско-российском направлении он составил 11486,2 млн долларов, в белорусско-украинском – 1795,4 млн долларов. При этом по темпам прироста наблюдался почти паритет. Товарооборот России и Беларуси вырос на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Украины и Беларуси – на 30,6%.





А вот динамика экспорта белорусских товаров в Украину в этом году заметно превзошла поставки на российский рынок. В рассматриваемом периоде в украинском направлении экспорт вырос на 54,9% и составил 1356, 8 млн долларов, в российском – на 17,4% до 4739,1 млн долларов.





Россия продолжает оставаться важнейшим экспортным рынком для белорусских производителей товаров, а Украина удерживает второе место. Правда, с Россией у Беларуси наихудший показатель по внешнеторговому сальдо (минус 2 млрд долларов), а с Украиной, наоборот, наилучший – 918,2 млн долларов. Даже заметная разница между Россией и Украиной по объему поставок и экспорту услуг (белорусское положительное сальдо в Россию составило за четыре месяца около 355 млн долларов) существенно не меняют общую картину – российский рынок генерирует основное отрицательное сальдо Беларуси в торговле товарами и услугами.





Торговое доминирование





По итогам прошлого года Россия и Украина тоже заняли первое и второе места по основным внешнеторговым показателям. Но в разрезе конкретных бизнесов с белорусским капиталом первые два места достались их дочерним компаниям в Украине.





Самым крупным зарубежным бизнесом с белорусским капиталом по итогам 2020 года стал поставщик топлива в Украину «БНК-Украина». Его выручка, пересчитанная в евро, вплотную приблизилась к миллиарду.





В исследование были включены компании, в которых доля белорусских собственников (юрлиц и граждан РБ) превышала 50%, а также две публичные компании с белорусскими корнями – EPAM Systems и ASBISc Enterprises.





Украинская дочка EPAM Systems, руководителем и одним из основных акционеров которой остается уроженец Минска Аркадий Добкин, заняла второе место в сводном рейтинге и почти на 100 млн евро опередила российское подразделение корпорации.





ASBISc Enterprises, которую создал белорус Сергей Костевич, представлен в топ-50 сразу тремя дистрибуторами – российскими компаниями «Маст» и «Асбис», а также украинской «Асбис-Украина».





Также три компании в нашем рейтинге связаны с другим известным бизнесменом Александром Мошенским. «Русское море», «Савушкин продукт» и «Савушкин продукт-Москва» находятся в России, а вот крупнейший украинский бизнес брестского бизнесмена – «Санта Украина» - не дотянул по оборотам до топ-50.





Россию в рейтинге представляют в итоге 43 компании, Украину – 7.





В разрезе бизнесов среди российских резидентов превалируют поставщики автотехники и продовольствия, среди украинских - топлива и нефтехимии.





В топ-50 вошли только два производственных актива - «Русское море» и «Брянсксельмаш». Также в рейтинге представлены нефтедобывающая и нефтесервисная отрасли, строительство, e-commerce, транспорт и логистика.





Примерно половина из фигурантов (22 компании) представляют госсектор, включая две компании, в которых участвует в качестве собственника Управление делами президента РБ – «БЗТ-Украина» и Торговый дом Минского тракторного завода.





Топ-50 компаний с белорусским капиталом, работающих в России и Украине № Компания-резидент Страна Объем выручки в 2020г., в млн евро Вид деятельности Белорусский собственник в 2020г. 1 БНК-Украина Украина 901 757, 4 Торговля нефтепродуктами Государство 2 ЕПАМ Системз Украина 301 066,0 IT Аркадий Добкин 3 Е100 Онлайн Россия 268 941,6 E-commerce Владимир и Максим Стаецкие 4 ЭПАМ Систэмз Россия 212 898, 5 IT Аркадий Добкин 5 МАЗ-Рус Россия 210 002,2 Торговля автотехникой Государство 6 Европейская трейдинговая компания Россия 205 865,2 Торговля нефтепродуктами Государство 7 Русское море Россия 201 142, 9 Переработка рыбы Александр Мошенский 8 Маст Россия 181 965,3 Торговля IT-продуктами Сергей Костевич 9 Торговый дом БМЗ (С.-Петербург) Россия 179 117, 2 Заготовка лома Государство 10 Савушкин продукт Россия 178 081, 9 Торговля молочными продуктами Александр Мошенский 11 Асбис-Украина Украина 171 996,5 Торговля IT-продуктами Сергей Костевич 12 Белнефтехим-Рос Россия 166 248, 3 Торговля нефтехимическими продуктами Государство 13 Торговый дом Белаз Россия 143 312,5 Торговля автотехникой Государство, Президентский спортивный клуб 14 БНХ Украина Украина 142 610,2 Торговля нефтепродуктами и нефтехимическими продуктами Государство 15 Фармфорвард Россия 136 800,6 Торговля фармацевтическими продуктами Алексей Чижиков 16 БЗТ-Украина Украина 133 746, 8 Торговля нефтепродуктами Управление делами Президента РБ 17 Серволюкс-Восток Россия 127 681,2 Торговля мясными продуктами Евгений Баскин 18 Шате-М Плюс Россия 114 084,3 Торговля автозапчастями Константин Шавель 19 Асбис Россия 107 866, 7 Торговля IT-продуктами Сергей Костевич 20 Траско Россия 95 858,6 Автотранспортные услуги Евгений Шакалида, Виктор Блажукевич 21 Савушкин продукт –Москва Россия 93 481,5 Торговля молочными продуктами Александр Мошенский 22 Горизонт-Союз Россия 91 678,7 Торговля электротехническими продуктами Государство 23 Агророзквит Украина 88 146,3 Торговля калийными удобрениями Государство 24 Нефтяная компания Янгпур Россия 83 125, 8 Добыча нефти и газа Государство 25 Славяна Россия 72 292,5 Торговля молочными продуктами Алексей Савчук 26 Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан Россия 71 654, 6 Торговля сельхозтехникой Государство 27 Торговый дом БМЗ (Барнаул) Россия 65 914,6 Торговля металлопродукцией Государство 28 Смолресурс Россия 64 974,7 E-commerce Владимир и Максим Стаецкие 29 Белорусская сахарная компания Россия 63 877, 9 Торговля сахаром Государство 30 Автотехинмаш Россия 62 142,1 Торговля автотехникой Юрий Хомич, Игорь Подгорный 31 Минский молочный завод №1 Россия 61 967, 5 Торговля молочными продуктами Государство 32 Юкола-нефть Россия 61 907, 1 Добыча нефти и газа Татьяна Шумская, Вероника Месячик, Местный благотворительный фонд преп. Евфросинии Полоцкой 33 Внешинторг Россия 60 961, 8 Торговля молочными продуктами Андрей Щерба 34 Торговый дом МТЗ-Северо-Запад Россия 58 927,3 Торговля сельхозтехникой Государство 35 Брянсксельмаш Россия 53 993,2 Производство сельхозтехники Государство 36 Оптимафуд Россия 53 481,5 Торговля молочными продуктами Алексей Гритусев 37 Белоруснефть-Сибирь Россия 52 944, 7 Нефтесервисные услуги Государство 38 Автомобильная компания Гранат Россия 52 804, 1 Торговля автотехникой Максим Усевич, Юрий Ярошевич 39 АсстрА-Рус Россия 52 155,2 Логистические услуги Дмитрий Лагун 40 Белаз-24 Россия 50 919,0 Торговля автотехникой Елена Лагун 41 Торговый дом Минского тракторного завода Россия 47 661, 4 Торговля сельхозтехникой Государство, Управление делами Президента РБ 42 Торговый дом МАЗ-Украина Украина 46 330, 9 Торговля автотехникой Государство 43 Петербургская строительная корпорация Россия 43 535,3 Строительные услуги Александр Конопа 44 Компания Вкус детства Россия 41 899, 4 Торговля мясными продуктами Андрей Селило 45 Агроснабженческая компания Белагро-сервис Россия 41 498, 7 Торговля сельхозтехникой Андрей Милевич 46 Торговый дом МТЗ-Ставрополь Россия 40 810,3 Торговля сельхозтехникой Государство 47 Торговый дом МТЗ-Сибирь Россия 38 754, 9 Торговля сельхозтехникой Государство 48 Юникс Россия 36 426, 2 Строительные услуги Дмитрий Рындевич 49 Торговый дом Авантаж Россия 34 839,7 Торговля железнодорожными материалами Роман Мельчаков 50 Торгпродукт Россия 34 631,1 Торговля бакалейными продуктами Владислав Егоров, Анна Герасимова

По данным отчетов компаний.





*Курс гривны и российского рубля к евро приведен по состоянию на 31. 12. 2020г.