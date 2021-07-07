Топ-50 компаний с белорусским капиталом, работающих в России и Украине
Худшая и лучшая страна по сальдо внешнеторгового баланса
Торговое доминирование
Топ-50 компаний с белорусским капиталом, работающих в России и Украине
№
Компания-резидент
Страна
Объем выручки в 2020г., в млн евро
Вид деятельности
Белорусский собственник в 2020г.
1
БНК-Украина
Украина
901 757, 4
Торговля нефтепродуктами
Государство
2
ЕПАМ Системз
Украина
301 066,0
IT
Аркадий Добкин
3
Е100 Онлайн
Россия
268 941,6
E-commerce
Владимир и Максим Стаецкие
4
ЭПАМ Систэмз
Россия
212 898, 5
IT
Аркадий Добкин
5
МАЗ-Рус
Россия
210 002,2
Торговля автотехникой
Государство
6
Европейская трейдинговая компания
Россия
205 865,2
Торговля нефтепродуктами
Государство
7
Русское море
Россия
201 142, 9
Переработка рыбы
Александр Мошенский
8
Маст
Россия
181 965,3
Торговля IT-продуктами
Сергей Костевич
9
Торговый дом БМЗ (С.-Петербург)
Россия
179 117, 2
Заготовка лома
Государство
10
Савушкин продукт
Россия
178 081, 9
Торговля молочными продуктами
Александр Мошенский
11
Асбис-Украина
Украина
171 996,5
Торговля IT-продуктами
Сергей Костевич
12
Белнефтехим-Рос
Россия
166 248, 3
Торговля нефтехимическими продуктами
Государство
13
Торговый дом Белаз
Россия
143 312,5
Торговля автотехникой
Государство, Президентский спортивный клуб
14
БНХ Украина
Украина
142 610,2
Торговля нефтепродуктами и нефтехимическими продуктами
Государство
15
Фармфорвард
Россия
136 800,6
Торговля фармацевтическими продуктами
Алексей Чижиков
16
БЗТ-Украина
Украина
133 746, 8
Торговля нефтепродуктами
Управление делами Президента РБ
17
Серволюкс-Восток
Россия
127 681,2
Торговля мясными продуктами
Евгений Баскин
18
Шате-М Плюс
Россия
114 084,3
Торговля автозапчастями
Константин Шавель
19
Асбис
Россия
107 866, 7
Торговля IT-продуктами
Сергей Костевич
20
Траско
Россия
95 858,6
Автотранспортные услуги
Евгений Шакалида, Виктор Блажукевич
21
Савушкин продукт –Москва
Россия
93 481,5
Торговля молочными продуктами
Александр Мошенский
22
Горизонт-Союз
Россия
91 678,7
Торговля электротехническими продуктами
Государство
23
Агророзквит
Украина
88 146,3
Торговля калийными удобрениями
Государство
24
Нефтяная компания Янгпур
Россия
83 125, 8
Добыча нефти и газа
Государство
25
Славяна
Россия
72 292,5
Торговля молочными продуктами
Алексей Савчук
26
Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан
Россия
71 654, 6
Торговля сельхозтехникой
Государство
27
Торговый дом БМЗ (Барнаул)
Россия
65 914,6
Торговля металлопродукцией
Государство
28
Смолресурс
Россия
64 974,7
E-commerce
Владимир и Максим Стаецкие
29
Белорусская сахарная компания
Россия
63 877, 9
Торговля сахаром
Государство
30
Автотехинмаш
Россия
62 142,1
Торговля автотехникой
Юрий Хомич, Игорь Подгорный
31
Минский молочный завод №1
Россия
61 967, 5
Торговля молочными продуктами
Государство
32
Юкола-нефть
Россия
61 907, 1
Добыча нефти и газа
Татьяна Шумская, Вероника Месячик, Местный благотворительный фонд преп. Евфросинии Полоцкой
33
Внешинторг
Россия
60 961, 8
Торговля молочными продуктами
Андрей Щерба
34
Торговый дом МТЗ-Северо-Запад
Россия
58 927,3
Торговля сельхозтехникой
Государство
35
Брянсксельмаш
Россия
53 993,2
Производство сельхозтехники
Государство
36
Оптимафуд
Россия
53 481,5
Торговля молочными продуктами
Алексей Гритусев
37
Белоруснефть-Сибирь
Россия
52 944, 7
Нефтесервисные услуги
Государство
38
Автомобильная компания Гранат
Россия
52 804, 1
Торговля автотехникой
Максим Усевич, Юрий Ярошевич
39
АсстрА-Рус
Россия
52 155,2
Логистические услуги
Дмитрий Лагун
40
Белаз-24
Россия
50 919,0
Торговля автотехникой
Елена Лагун
41
Торговый дом Минского тракторного завода
Россия
47 661, 4
Торговля сельхозтехникой
Государство, Управление делами Президента РБ
42
Торговый дом МАЗ-Украина
Украина
46 330, 9
Торговля автотехникой
Государство
43
Петербургская строительная корпорация
Россия
43 535,3
Строительные услуги
Александр Конопа
44
Компания Вкус детства
Россия
41 899, 4
Торговля мясными продуктами
Андрей Селило
45
Агроснабженческая компания Белагро-сервис
Россия
41 498, 7
Торговля сельхозтехникой
Андрей Милевич
46
Торговый дом МТЗ-Ставрополь
Россия
40 810,3
Торговля сельхозтехникой
Государство
47
Торговый дом МТЗ-Сибирь
Россия
38 754, 9
Торговля сельхозтехникой
Государство
48
Юникс
Россия
36 426, 2
Строительные услуги
Дмитрий Рындевич
49
Торговый дом Авантаж
Россия
34 839,7
Торговля железнодорожными материалами
Роман Мельчаков
50
Торгпродукт
Россия
34 631,1
Торговля бакалейными продуктами
Владислав Егоров, Анна Герасимова